Sinner nel club dei vincitori Slam alla prima finale giocata Se il primo bacio non si scorda mai figurarsi la prima finale Slam. Ecco come sono andati alcuni campioni alla loro prima finale

Se il primo bacio non si scorda mai figurarsi la prima finale Slam. Emozioni a mai finire, a volte anche cattive emozioni che ti bloccano e ti soffocano come successo a tanti. Nel tennis maschile rispetto alle donne, giocando tre set su cinque, magari c’è la possibilità di avere un po’ di tempo in più per vincere l’emozione e poi l’avversario o comunque c’è il tempo per trovare un piano B se la contesa inizia male.

Ed è quello che è successo a Jannik Sinner domenica perché dopo due set, dove lui stesso ha confessato di “non aver visto palla”, complice un ottimo avvio del più esperto Medvedev e forse anche un po’ l’emozione, l’azzurro ha trovato il modo di allungare la partita fino a spuntarla in rimonta al quinto. Sicuramente hanno influito le tante ore in più giocate dal russo nei turni precedenti, nonché la semifinale di oltre quattro ore al quinto con un giorno in meno di riposo, ma tra qualche anno nessuno se lo ricorderà e si farà affidamento solo a ciò che c’è scritto nell’albo d’oro: Sinner batte in finale Medvedev.

Per dare qualche dato statistico da confrontare con i grandi del tennis e con i vincitori di Slam più recenti, Jannik Sinner arriva a giocare la sua prima finale Slam da numero quattro del mondo a 22 anni e 5 mesi, la vince contro il numero tre che come esperienza in finale Slam vantava 1 titolo e 4 finali perse. L’esperienza e la classifica naturalmente possono fare la differenza, ma esistono casi in cui non è capitato. Per Sinner è stato così avendo battuto un giocatore con una classifica migliore della sua e che aveva già avuto esperienze in finali Slam.

I vincitori Slam alla prima finale

Prima di Sinner avevano vinto alla prima finale. Carlos Alcaraz allo Us Open 2022, lo spagnolo a 19 anni e 3 mesi e da numero quattro del mondo superava il numero sette (Ruud) che aveva come esperienza una sola finale persa in precedenza.

Sempre allo Us Open nel 2014 Marin Cilic, in quel momento numero sedici del mondo a 26 anni, batte il numero dodici (Nishikori) che come lui era alla prima finale Slam.

Stanislas Wawrinka, allora numero tre del mondo con 28 anni e 10 mesi, vinceva la prima finale all’Australian Open nel 2014, dall’altra parte della rete il numero uno (Nadal) che aveva alle spalle 13 titoli Slam vinti e 5 finali perse.

Allo Us Open 2009, tocca a Juan Martin del Potro allora 20 anni e 11 mesi, aggiudicarsi il primo Slam alla prima finale da numero sei contro il numero uno (Federer) che aveva in bacheca già 15 Slam e 5 finali perse.

Per ritrovare un vincitore alla prima finale bisogna poi tornare al 2005 quando Rafael Nadal, allora numero cinque al mondo, a 19 anni vinceva contro il numero 37 (Puerta) che come lui era all’esordio nell’atto conclusivo di uno Slam in singolare.

Nel luglio del 2003 a Wimbledon alzava le braccia al cielo alla prima finale Slam lo svizzero Roger Federer, numero cinque del mondo che a 21 anni e 11 mesi superava il numero quarantotto (Philippoussis) che in precedenza era stato sconfitto in un’altra finale Slam.

Prima volta alla prima finale anche per Pete Sampras, allora 19 anni e 1 mese e numero dodici del mondo, che allo Us Open 1990 superò il numero quattro (Agassi) che qualche mese prima aveva perso la sua prima finale.

Tornando ancora più indietro John McEnroe a 20 anni e 6 mesi vinse da numero tre del mondo la sua prima finale allo Us Open 1979 contro il numero cinque (Gerulaitis) che in precedenza aveva già vinto un titolo dello Slam.

Stessa cosa qualche anno prima per Bjorn Borg, lo svedese a soli 17 anni quando era numero otto del mondo vinse il Roland Garros 1974 contro il numero dodici (Orantes) che era come lui esordiente a quell’appuntamento.

Sconfitti alla prima finale Slam

Tra i futuri vincitori Slam, che però alla prima occasione hanno fallito, troviamo Daniil Medvedev che a 23 anni e 6 mesi, numero due del mondo allo Us Open 2019 perde contro il numero cinque (Nadal) che aveva l’esperienza di 18 finali vinte e 8 perse.

Prima finale persa anche per Dominic Thiem, numero otto del mondo che a 24 anni e 8 mesi al Roland Garros 2018 cede contro il numero uno (Nadal) a quel tempo vantava 16 titoli e 7 finali.

Andy Murray ha dovuto faticare per il suo primo Slam, la sua prima finale allo Us Open 2008 lo vedeva numero sei del mondo a 21 e 3 mesi cadere contro l’allora numero due (Federer) che nelle finali Slam fin lì aveva un record di 12 vinte e 4 perse.

Sempre a Flushing Meadows ma nel 2007 Novak Djokovic da numero tre del mondo, a 20 anni e 3 mesi, perde contro il numero uno (Federer) che aveva in precedenza vinto 11 Slam e perso 2 finali.

Andre Agassi è un altro che ha fallito alla sua prima finale Slam. A 19 anni e 11 mesi giocava da numero cinque del mondo la finale al Roland Garros nel 1990, fu sconfitto dall’allora numero sette (Gomez) che come lui era alla prima finale.

