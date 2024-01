Rybakina batte una Pliskova spentasi troppo presto. Bene Zheng e Raducanu

Quello che è sembrato fin qui un tratto caratteristico della prima uscita di molte delle più attese nel tabellone femminile dell’Australian Open è un approccio con qualche stento, più o meno accentuato. Oggi abbiamo visto Iga Swiatek impiegare un set e poco più per cominciare a crescere nel livello, e pure Elena Rybakina si è aggiunta alla lista con un match vinto contro Karolina Pliskova 7-6(6) 6-4.

Il punto più “pesante” è stato quando nel primo set, dopo essere rientrata da un immediato break di ritardo, non soffriva più al servizio e rimaneva avanti senza però concretizzare i tre set point sul 6-5 e un atteggiamento non ideale nel tie-break la stava per mandare in affanno.

Stefano Vukov, il coach, dalla panchina le urlava spesso qualcosa per incoraggiarla e tenerla “sul pezzo”, come se vedesse non tutto fosse ancora a posto. Qualche errore, brutte decisioni, piedi non sempre in movimento. Pliskova ha ben salvato due set point mentre sul terzo Rybakina si è spostata male in laterale sbagliando il dritto successivo. Al tie-break, la kazaka è scivolata sotto 2-5, poi 3-6 e doppio servizio per la ceca. Sembrava un set ipotecato, invece nel momento chiave Elena ha saputo reagire con anche un’enorme dose di fortuna, perché il dritto vincente del 6-6 ha preso un millimetro o poco più di riga esterna. Pliskova è rimasta con la testa a quell’episodio, cedendo il set tra rimpianti.

Per l’economia della partita era molto più importante forse che fosse lei a passare in vantaggio per avere ancora lotta, magari con un terzo set. Così, visto anche il momento di dubbi e difficoltà della ceca che sta sempre più pensando al ritiro, il match è andato via via spegnendosi e dopo il break per Rybakina sull’1-1 nel secondo parziale doveva solo essere portato al traguardo. Zero problemi per la numero 3 del seeding, che al secondo turno avrà Anna Blinkova, vincitrice 6-2 6-4 contro Cristina Bucsa.

Tra le altre giocatrici più attese di questo tardo pomeriggio/sera a Melbourne, Qinwen Zheng ha superato un primo set disastroso per rimontare Ashlyn Krueger e vincere 3-6 6-2 6-3 mentre Emma Raducanu è tornata in uno Slam col successo per 6-3 6-1 su un’altra rientrante, Shelby Rogers.

