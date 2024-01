Medvedev: “Sinner o Djokovic? Non saprei scegliere”

Djokovic è Djokovic, e Sinner gioca talmente bene che non saprei scegliere chi affrontare. Questo in sintesi il Medvedev-pensiero alla domanda su chi preferisse affrontare in un’eventuale finale a Melbourne.

Guarda il video della conferenza

