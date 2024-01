Grande Italia a Melbourne, avanti Zeppieri e Sonego, record di azzurri al secondo turno

Grande Italia a Melbourne. Al secondo turno va anche Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego: mai sei azzurri erano arrivati al secondo turno di Melbourne. Il 22enne romano n.133 in Atp ha superato in 6-3 3-6 6-3 7-6(7/3) il 33enne serbo Dusan Lajovic (n.51) e ora dovrà affrontare il n.22 al mondo, il 28enne britannico Cameron Norrie.



Il torinese ha battuto in una partita durissima, come d’altronde si annunciava, Daniel Evans, in uno scontro durato 3 ore e 42 minuti e finito 4-6 7-6 (8) 6-2 7-6 (4). Sonego si è dimostrato ancora un volta un po’ un diesel in campo, ci ha messo del tempo a carburare, così tanto tempo che tra poco si ritrovava sotto di due set a 0, ma fortunatamente per lui e per noi si è risvegliato giusto in tempo per compiere una delle sue solite imprese: l’azzurro era sotto 4-0 nel tie break del secondo, sembrava tutto finito ma invece è riuscito a riagguantare il britannico e portarsi a casa la seconda frazione. Il terzo è andato via senza problemi, mentre nel quarto il punto di svolta avrebbe potuto essere il nono game, ma Lorenzo non ha saputo approfittare di sette palle break concesse da Evans, e il tutto si è trascinato ad un nuovo tie break, vinto nuovamente. Per Sonego al secondo turno, tranne clamorose sorprese, ci sarà Carlos Alcaraz, numero due del mondo.

