Intervista ad Henman: “Sinner pari ad Alcaraz, in Australia dopo Nole c’è lui”

Tim Henman, inviato di Eurosport Discovery + ed ex numero 4 del mondo, parla dei protagonisti del tennis alla vigilia di questo Australian Open. E su Sinner…

Henman su Djokovic

Ci sono le Olimpiadi nel 2024 e quando parli dei quattro campionati Slam, Olimpiadi e le Finals, questi sono sei grandi eventi. Nel 2021, quando le Olimpiadi sono state rinviate, ti sei chiesto se Novak stesse cercando di fare troppo e vincere il Golden Slam. Ma sono sicuro che crede di poter vincere ogni partita e torneo a cui gioca. Sarà interessante vedere quali tornei ha intenzione di attaccare perché sappiamo quanto significa per lui rappresentare il suo paese alle Olimpiadi.

Penso che Novak vincerà sicuramente altri due Slam quest’anno. Penso che ne vincerà uno o due nei prossimi due anni. In tutto forse altri quattro o cinque Slam. Quando giocavo e Sampras vinse il suo 14esimo e si ritirò, pensavo che nessuno si sarebbe mai avvicinato a una cosa del genere. Novak a 24 anni, Rafa a 22 e Roger a 20 è semplicemente incredibile. Non puoi mai cancellarlo. Novak può finire con 28 Slam.

Sarebbe una sorpresa per Djokovic vincere le Olimpiadi sulla terra battuta:

Potresti mettere Novak sul ghiaccio e penso ancora che avrebbe buone possibilità. Erba, dura o argilla, è lui il favorito. Forse è un po’ inaspettato per lui vincere l’oro olimpico su un campo in terra battuta, ma ha già vinto il Roland Garros e si troverà in un ambiente molto simile al Roland Garros. Spero che abbia la resistenza perché sarà una stagione molto fisica ed impegnativa per lui.

Su Nadal

Sono rimasto davvero colpito dal suo livello a Brisbane. Non è facile prepararsi quando sei fuori dal gioco per così tanto tempo. Le tre partite che ha giocato sono state di ottimo livello, motivo per cui è frustrante per lui e per gli appassionati di tennis il fatto che perderà gli Australian Open e se giocherà di nuovo lì se questo sarà il suo ultimo anno.

Incrocio le dita, il suo infortunio non è troppo grave e potrà tornare a giocare entro la stagione sulla terra battuta. Vuoi vedere i migliori giocare al meglio e competere là fuori senza infortunarsi. Se questo è il suo ultimo anno, si spera che abbia l’opportunità di mostrare al mondo di cosa è ancora capace. Incrociamo le dita: questa volta non resterà fuori per molto tempo. È un grande campione, ha un così grande seguito e mancherà a tutti a Melbourne.

Ha detto che vuole giocare bene tra tre mesi ed è ovvio che il suo obiettivo è la stagione sulla terra battuta e un altro titolo Roland-Garros. Vediamo di cosa è capace il suo corpo.

Parlando di Jannik Sinner



Alcaraz era in vantaggio e ha vinto due tornei del Grande Slam, ma Sinner ha colmato il divario. Con le condizioni di Melbourne e le palle pesanti, penso che questo sia adatto a Sinner dato che colpisce la palla così forte e ha ancora il controllo. Penso che se Novak non vincesse gli Australian Open, direi che Sinner ha una grande possibilità.

Commenti su Carlos Alcaraz



È ancora così giovane. Molte persone dicono che a quell’età ha il gioco più completo e questi giocatori non sono robot. Ci sono momenti in cui potrebbero non sentirsi così bene in campo. Ha vinto Wimbledon ed è arrivato secondo al mondo, dietro a quello che è probabilmente il più grande giocatore di tutti i tempi, e la gente si chiede come abbia concluso l’anno. Non ho alcuna preoccupazione dato che Carlos ha mancato l’Australia nel 2023. Vorrà scendere laggiù e mostrare al pubblico cosa può fare.

Commenti sulle “quattro grandi” nel tennis femminile



Coco Gauff è davvero migliorato. La fiducia che ha ottenuto vincendo gli US Open è enorme. L’anno scorso Swiatek era il numero uno ma si potrebbe stilare una lista di 25 giocatori che possono vincere uno Slam. Adesso Swiatek, Gauff, Rybakina e Sabalenka sono ad un altro livello. Pegula è vicino ma sarei sorpreso se un vincitore non arrivasse dai primi quattro.

Lo stesso per gli uomini: sarei sorpreso se non vincessero Djokovic, Medvedev, Sinner o Alcaraz.

Penso che Naomi Osaka tornerà e vincerà di nuovo il Grande Slam, ma al suo secondo torneo, non ne sono sicuro. Tornare da un infortunio è una cosa, ma tornare come genitore è fantastico. È fantastico che abbiano questa opportunità e spero che possa giocare bene.

