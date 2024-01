Cocciaretto: io in autunno ricoverata in Cina

Dopo la comoda vittoria al primo turno dell’Australian Open per 6-1 7-5 contro Lulu Sun, tennista svizzera di origine neozelandese proveniente dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto si è presentata alla stampa per qualche parola sulla partita

“È stato un match difficile, anche perché Sun proveniva dalle qualficazioni” ha dichiarato, “sapeva come erano le condizioni. Ho cercato di imporre il mio gioco suo suo e pendo di aver fatto bene”. Non era una giornata facile, come suggeriva anche l’italiana, a causa del vento, fattore che però ha saputo sfruttare molto bene: “Mi sono adattata e sono riuscita a essere più paziente nei momenti cruciali”.

Poi la rivelazione: “Sono contenta del mio tennis, mi sono adattata molto bene al caldo e al vento. Vengo da un periodo un po’ complicato, comunque, non tutti lo sann ma sono stata malino. In Cina (durante i tornei WTA autunnali, nda) ni hanno ricoverata in ospedale e ci ho messo un po’ a riprendermi. In Billie Jean King Cup stavo meglio ma non ancora ripresa del tutto, il team italiano mi ha aiutato molto. A dicembre sono riuscita ad allenarmi con continuità e tutt’ora sono consapevole che ci metterò un po’ a tornare nella mia miglior condizione. Ora mi sento bene, ma so che posso giocare ancora meglio”.

Che cos’era il problema? “Ho sofferto per un’infezione batterica dovuta a qualcosa che ho mangiato o bevuto. Sono stata in una clinica privata che mi ha consigliato il torneo in cui stavo giocando e sono stata trattata benissimo. Certo, mi hanno fatto le analisi del sangue senza guanti, però hanno trovato di cosa soffrissi e mi hanno dato le medicine giuste”. Chiudendo con: “Di questa storia che sto male non ne ho parlato quasi con nessuno, però sì è stato un periodaccio”.

Dalla stessa categoria