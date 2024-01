Australian Open, Sinner dominante, favola Cobolli, eliminati Arnaldi e Musetti

Jannick Sinner vola al terzo turno degli Australian Open di tennis. Il 22enne altoatesino numero 4 al mondo ha battuto con un netto 6-2 6-2 6-2 il 23enne nederlandese Jesper de Jong (n.161) e ora dovrà affrontare il vincitore della sfida in programma oggi tra l’argentino Sebastian Baez (n.29) e il colombiano Danel Galan (n.87).

Straordinaria prova di Flavio Cobolli che per la prima volta in carriera raggiunge il 3° turno di uno Slam battendo in quattro set il russo Kotov. Niente da fare, invece, per Matteo Arnaldi, eliminato da De Minaur

