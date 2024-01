Australian Open, parte bene Arnaldi! Battuto Walton

C’è la firma di Matteo Arnaldi sul primo successo a tinte azzurre nel tabellone maschile degli Australian Open. Il tennista di Sanremo, giunto ai nastri di partenza del primo Slam stagionale al numero 41 del mondo, ha superato la wild card locale Adam Walton con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-4.

Una vittoria non banale specie per quanto successo nella prima ora di gioco, quando al cospetto di un Arnaldi contratto è sceso in campo un giocatore ordinato e attento a concedere il meno possibile da fondocampo. La premura con cui Walton ha provato a rimanere attaccato all’avversario lo ha inizialmente premiato tanto da portarlo, sospinto dal tifo del pubblico, a servire per il primo set sul 6-5: giunti nel momento della verità, però, l’australiano dimostrava di sentire tutta la pressione del momento, subendo un break sanguinoso e rimandando il verdetto al tiebreak, dove Arnaldi era cinico a chiudere di misura.

Smaltita un po’ di ruggine d’inizio stagione, nel secondo set il tennista allenato da Alessandro Petrone ha decisamente alzato i giri del motore smascherando, d’un tratto, le oltre cento posizioni che lo separano dall’avversario. I colpi da fondo hanno finalmente cominciato a macinare vincenti con continuità ed il ritmo dello scambio ha palesato molti dei limiti di Walton nella tenuta prolungata. Menzione d’onore per il diritto di Arnaldi, colpo su cui il sanremese sta evidentemente lavorando molto e che, col passare dei mesi, sembra diventare un’arma sempre più efficace anche ai massimi livelli.

Il 6-2 con cui si chiude il secondo parziale risulta essere il preludio di uno sprint decisivo quando, ad inizio terzo set, l’azzurro otteneva il break in apertura. L’ultima sliding door dell’incontro arrivava nel sesto gioco, dove Arnaldi ha fronteggiato con successo due palle break che avrebbero portato Walton sul 3-3. La pressione crescente con i fondamentali ed un atteggiamento sempre più positivo hanno fatto il resto: 6-4 finale e secondo turno raggiunto. Ad attendere Arnaldi, nel prossimo impegno, il vincente della sfida che vede contrapposti Milos Raonic e Alex De Minaur.

