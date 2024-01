Djokovic litiga con uno spettatore, poi l’esultanza polemica: il video Djokovic e la polemica con uno spettatore: prima ci litiga durante il quarto set, poi esulta verso quella porzione di pubblico

Momenti di tensione per Novak Djokovic nel corso del suo match di secondo turno agli Australian Open contro Alexei Popyrin. Il numero 1 del mondo, messo in grossa difficoltà dal tennista aussie, ha sentito qualcuno urlare parole poco lusinghiere al suo indirizzo durante il quarto set e gli ha risposto per le rime. Dopo il match point il serbo ha poi esultato in maniera molto energica rivolgendosi verso gli spalti della Rod Laver Arena, proprio nella zona dello spettatore.

Gli highlights del match

