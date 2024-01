Australian Open, day-7: tutti i risultati del tabellone femminile

[1] I. Swiatek vs L. Noskova

[19] E. Svitolina vs V. Golubic

[11] A. Ostapenko vs [18] V. Azarenka

[Q] D. Yastremska b. [27] E. Navarro 6-2 2-6 6-1

[26] J. Paolini b. A. Blinkova 7-6(1) 6-4

A. Kalinskaya b. S. Stephens 6-7(8) 6-1 6-4

[12] Q. Zheng b. Y. Wang 6-4 2-6 7-6(8)

O. Dodin b. C. Burel 6-4 6-2

