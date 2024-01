Australian Open, day 7: i risultati del singolare maschile

Terzo turno

[WC] A. Cazaux b. [28] T. Griekspoor 6-3 6-3 6-1

[9] H. Hurkacz b. [21] U. Humbert 3-6 6-1 7-6(4) 6-3

N. Borges b. [13] G. Dimitrov 6-7(3) 6-4 6-2 7-6(6)

[3] D. Medvedev b. [27] F. Auger-Aliassime 6-3 6-4 6-3

[6] A. Zverev vs A. Michelsen 6-2 7-6(4) 6-2

[19] C. Norrie b. [11] C. Ruud 6-4 6-7(7) 6-4 6-3

M. Kecmanovic b. [14] T. Paul 6-4 3-6 2-6 7-6(7) 6-0

[2] C. Alcaraz b. [WC] J. Shang 6-1 6-1 1-0 rit.

