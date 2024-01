Australian Open, day-3: i risultati del tabellone femminile

[1] I. Swiatek b. S. Kenin 7-6(2) 6-2

D. Collins b. A. Kerber 6-2 3-6 6-1

[11] A. Ostapenko vs [WC] K. Birrell

P. Martic vs A. Tomljanovic

G. Minnen vs C. Tauson

C. Giorgi vs [18] V. Azarenka

[27] E. Navarro vs Wang Xiyu

E. Cocciaretto b. [Q] L. Sun 6-1 7-5

[3] E. Rybakina vs Ka. Pliskova

C. Bucsa vs A. Blinkova

S. Stephens b. [WC] O. Gadecki 6-3 6-1

[14] D. Kasatkina b. P. Stearns 6-2 3-6 6-2

[12] Q. Zheng vs A. Krueger

K. Boulter vs Y. Yuan

E. Raducanu vs [SR] S. Rogers

Wang Y. vs [22] S. Cirstea

[29] L. Zhu vs O. Dodin

M. Trevisan b. [Q] R. Zarazua 4-6 6-4 6-2

[SR] A. Krunic vs C. Burel

[Q] R. Marino vs [5] J. Pegula

Dalla stessa categoria