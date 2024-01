Anche Goggia fa il tifo per Sinner (da Cortina)

Da Cortina a Melbourne, il tifo per Jannik Sinner si fa sentire anche a migliaia di chilometri di distanza. La campionessa olimpica Sofia Goggia, impegnata questo weekend nelle gare sull’Olimpia delle Tofane, ha infatti mandato un messaggio di sostegno al connazionale in vista della semifinale contro Novak Djokovic. “Tieni in alto i colori dell’Italia” ha detto ai microfoni di Eurosport.

Tennis e sci si incrociano spesso nella vita di Jannik: e non poteva essere altrimenti per uno nato e cresciuto sulle Dolomiti, con un passato agonistico vincente anche sulla neve, nelle competizioni giovanili.

Due anni fa, agli US Open, Sinner era riuscito ad incontrare Lindsey Vonn, suo idolo di gioventù, con cui poi lo scorso inverno si è anche cimentato sulle piste suscitando l’ammirazione per la leggenda statunitense (“vorrei saper giocare a tennis bene per come lui scia”).

Talvolta sui social gli capita di esultare per il successo di un connazionale e anche in conferenza stampa alla vigilia del torneo non ha mancato di elogiare i risultati di Sofia Goggia, Federica Brignone e tutti gli sciatori azzurri, ammettendo di seguire quando possibile le gare di Coppa del Mondo (allenamenti permettendo). Questa volta i ruoli si invertono: toccherà a Goggia e compagne fare il tifo davanti alla tv!

