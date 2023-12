United Cup: vittorie per Spagna e Gran Bretagna, domani l’Italia

È ripartita la United Cup, la competizione a squadre miste che inaugura la nuova stagione tennistica dalle sedi australiane di Perth e Sydney (non c’è più Brisbane, che torna invece ad ospitare tornei ATP e WTA). Il regolamento non è cambiato rispetto al 2023: sei raggruppamenti da tre squadre, tre gironi per città ospitante, con le vincenti qualificate ai playoff e la settima e ottava designate come le migliori seconde di ogni sede; le vincenti dei quattro playoff si ritroveranno a Sydney tra il 6 e il 7 gennaio per le Finals-4.

Nella giornata inaugurale si è giocato solo a Perth, con la sede dell’Australia occidentale che anticipa di un giorno per permettere poi un giorno in più di riposo prima delle Final-4. La Spagna ha prevalso 2-1 contro il Brasile e uguale ha fatto la Gran Bretagna contro i padroni di casa dell’Australia nel tie serale. A nulla è valso l’apporto di Beatriz Haddad Maia per i sudamericani, sconfitti al doppio decisivo dal duo composto da Sara Sorribes Tormo e Alejandro Davidovich Fokina. Tutto risolto già dopo i singolari invece nell’altra partita, con Cameron Norrie impostosi 7-2 al tie-break decisivo contro Alex de Minaur e Katie Boulter a completare l’opera battendo più facilmente Ajla Tomljanovic.

Domattina, non prima delle 7:30 ora italiana, sarà la volta dell’esordio azzurro. La squadra guidata da Renzo Furlan è a Sydney, nel Gruppo D assieme a Francia e Germania, contro cui saranno in campo nel primo match. Aprirà la serie Jasmine Paolini, opposta alla rientrante Angelique Kerber, mentre Lorenzo Sonego a seguire sarà contro Alexander Zverev. Da vedere chi potrà essere in campo nel doppio misto per gli azzurri, mentre sembra quasi scontato che Kerber e Zverev saranno scelti per il misto soprattutto in caso di risultato ancora in discussione, coi due tennisti che potrebbero rappresentare la chance olimpica della Germania a Parigi la prossima estate.

Domani, non prima delle 10 del mattino in Italia, sarà la volta anche della Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, che aprirà la sua campagna contro il Brasile, mentre il 31 dicembre sempre alle 10 ora “nostra” scenderà in campo la Serbia di Novak Djokovic, debuttante nella manifestazione dopo aver saltato quella inaugurale di 12 mesi fa, contro la Cina.

Risultato odierni

PERTH

Gruppo A

Spagna b. Brasile 2-1

A. Davidovich Fokina b. T. Seyboth Wild 6-4 6-0

B. Haddad Maia b. S. Sorribes Tormo 7-6(4) 6-2

S. Sorribes Tormo/A. Davidovich Fokina b. B. Haddad Maia/M. Melo 6-4 7-5

Gruppo C

Gran Bretagna b. Australia 2-1

C. Norrie b. A. de Minaur 6-4 2-6 7-6(2)

K. Boulter b. A. Tomljanovic 6-2 6-3

S. Hunter/M. Ebbden b. K. Boulter/N. Skupski 6-3 7-5

