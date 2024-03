Alcaraz disastro, Dimitrov fa l’impresa: Sinner a due passi dal n.2

Mentre si attende stasera la sfida tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov raggiunge il tedesco Alexander Zverev nell’altra semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Miami.

Sul cemento della Florida il 32enne bulgaro n.12 al mondo è riuscito infatti a eliminare ai quarti il n.2 del ranking, il 20enne spagnolo Carlos Alcaraz: 6-2 6-4 il punteggio finale

Un grande assist a Jannik Sinner arriva da Grigor Dimitrov, che batte Carlos Alcaraz e dà all’altoatesino la possibilità di diventare numero 2 della classifica Atp: accadrà se il 22enne di Sesto Pusteria vincerà il Masters 1000 di Miami. Il bulgaro gioca una grande partita e batte 6-2, 6-4 lo spagnolo, per certi punti di vista irriconoscibile. In avvio, in realtà, entrambi hanno grandi difficoltà al servizio: basti pensare alle 8 palle break nei primi 4 game, ma Dimitrov resiste e sale sul 3-1, trovando infine un altro break e chiudendo sul 6-2.

La situazione per Alcaraz non migliora nel secondo parziale: subito sotto 3-1, deve addirittura evitare il 5-1 in favore di Dimitrov. Messo alle spalle al muro, il classe 2003 riesce a strappare il servizio e a tornare sul 4-4, ma non è serata e il bulgaro, che non cede nuovamente in battuta, trova un altro break che vuol dire 6-2, 6-4 e passaggio del turno. Oltre che un vero e proprio regalo a Jannik Sinner.

