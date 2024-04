Swiatek riparte con agio, Jabeur la spunta al terzo set

Iga Swiatek ha portato a casa, in maniera relativamente comoda, il proprio debutto a Madrid salendo così a 45 tornei totali con una vittoria al match d’esordio. Il termine generale, l’ultima volta in cui la polacca ha perso un primo match, è l’esordio assoluto alle WTA Finals nella sfida del 2021 persa 6-4 6-2 contro Maria Sakkari. L’ennesimo dato che va ad aggiornarsi ormai di volta in volta.

La centesima settimana da numero 1 per la polacca è partita con un buon 6-1 6-4 nei confronti di Wang Xiyu, un match che aveva sotto controllo fino all’inizio del secondo set quando ha avuto un po’ di calo a livello di attenzione, forse l’unico tassello che ancora le manca per essere di nuovo il solito Everest da scalare per le avversarie. È stato un esordio migliore di Stoccarda, in generale è parsa più a suo agio, ma era anche una partita dove aveva in partenza ampio margine sulla giocatrice cinese per tutto quello che riguarda la fiducia che ha nella superficie.

E per 45 minuti è stata una Swiatek di altissimo livello, soprattutto in risposta alla prima palla avversaria, quella che invece doveva dar modo a Wang di mantenersi nello scambio. Xiyu è una giocatrice di valore, a dispetto magari del ranking ancora appena fuori dalle top-50: quel braccio mancino ha qualità, ma pecca ancora in continuità ed esperienza nell’affrontare queste giocatrici. Eppure è stata brava a entrare nel match a un passo dalla sconfitta pesante e dare qualche grattacapo a una polacca comunque mai davvero vicina a scomporsi e perdere il controllo della partita.

Il dato più pesante, in positivo, di Swiatek oggi è stato il 73,7% di punti vinti in risposta alla prima palla di Wang nel primo set, mostrandosi subito pronta e attenta e tornando nella sua versione infastidita quando sul 4-0 ha lasciato andare un game in risposta, muovendosi da un lato all’altro del campo tra un punto e l’altro con la testa bassa e pensierosa di chi voleva di più. L’ottima risposta di rovescio incrociato, sul set point, ha suggellato uno dei suoi migliori set nel 2024 seguito poi da una partenza sprint nel secondo con 11 punti consecutivi fino al 2-0 e 40-0. Riuscirà a fare il 3-0, ma sarà costretta ai vantaggi e in quei passaggi Wang ha dimostrato buone qualità nell’adattamento al ritmo imposto in campo dalla numero 1 del mondo. Ha cominciato a muoversi meglio, forse anche lasciando andare di più i colpi ma trovando qualche idea di gioco che cominciava a dare qualche frutto.

La traiettoria di dritto mancina veniva caricata di tanto spin e fin dalla risposta il tentativo non era più mettere in difficoltà Iga, ma colpire molto profondo e facendo saltare tanto la palla rimanendo come direzione verso il centro del campo. Swiatek, cominciando a colpire un po’ di fretta trovandosi palle più comode e senza peso è incappata in qualche errore di troppo che ha un po’ rallentato la sua corsa e, malgrado sia stata anche 4-1 e 30-30, non le dava più quella sicurezza granitica di prima. Il controbreak sul 4-2 è stato probabilmente una conseguenza di questo nuovo scenario, con l’immediato aggancio sul 4-4 per Wang dopo un ottimo game al servizio. Nel nono game Swiatek ha ritrovato concentrazione e il dritto reagiva molto meglio alle traiettorie arcuate che cercava la cinese, tenendo il game senza tremare e riproponendosi molto bene in risposta dove già poteva andare 0-30 ma ha comunque raggiunto l’importante 15-30. Xiyu, e qui si vede l’inesperienza, ha sentito troppo il momento colpendo molto male la seconda di servizio sia nel quarto e sia nel quinto punto, con due doppi falli a chiudere in maniera un po’ troppo negativa la sua partita.

Al prossimo turno Swiatek affronterà Sorana Cirstea, impostasi 6-3 6-7(6) 6-4 contro Alexandra Eala malgrado la tennista delle Filippine abbia vinto quel secondo set salvando un match point e sia andata anche un break avanti nel terzo, pagando però il peso dei game conclusivi.

Buon esordio anche per Ons Jabeur, che ha ripreso il comando nel set decisivo del match contro Anna Karolina Schmiedlova dopo due parziali molto tirati, imponendosi 6-4 5-7 6-3 e affronterà agli ottavi Leylah Fernandez, vincitrice 7-5 6-3 contro Anastasia Potapova. Settima vittoria consecutiva per Sloane Stephens, che ha rimontato la testa di serie numero 28 Elise Mertens imponendosi 3-6 6-3 6-1 mentre tra le giocatrici da teste di serie è fuori anche Veronika Kudermetova, sconfitta 6-4 6-4 contro Maria Lourdes Carle.

