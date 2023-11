Vondrousova a ‘Radiozurnal Sport’: “Felice che ho un ultimo match e potrò andarmene”

Continuano a piovere pesanti critiche sull’organizzazione delle WTA Finals a Cancun e Marketa Vondrousova, dopo aver già affondato una prima critica al termine del suo match d’esordio (assoluto, essendo lei debuttante del torneo), è tornata in qualche modo alla carica.

La numero 6 del mondo è parsa non poterne più di questo campo così tanto criticato da quasi tutte le giocatrici che dopo il 6-4 6-3 subito contro Ons Jabeur fatto, ancora una volta, di difficoltà tra capire i rimbalzi irregolari, gli spostamenti su un terreno non sicuro e gestire il vento molto fastidioso, si è sfogata davanti ai microfoni.

La frase è riportata dalla conferenza stampa in ceco nel portale ‘Radiozurnal Sport’, ripresa poi da vari siti locali prima ancora che stranieri. Qui il link a iSport.blesk: “È terribile, è assurdo. Il campo è veramente impossibile e il vento pure. Sono felice che sia finita anche questa e possa andarmene”. Poi correggendo il tiro, con ancora una partita da giocare: “Sto bene (in riferimento al possibile problema alla caviglia, nda), ma è veramente uno spavento. Sono felice che mi attende un ultimo match e poi potrò andarmene via”.

Marketa non è ancora ufficialmente eliminata. È ultima nel suo girone, ma nell’eventualità in cui nella notte italiana tra venerdì e sabato dovesse battere Coco Gauff in due set, e con Iga Swiatek che supera Ons Jabeur nello stesso modo, poi si farebbe il conto sulla percentuale di game vinti tra lei, Gauff e Jabeur, con la tunisina che sarebbe fuori dai giochi per aver perso 6-0 6-1 la prima partita. Eppure, il tono è di chi vuole solo dimenticare quella che per lei doveva essere una prima volta di valore tra le migliori otto del mondo e si è tramutata in un insieme di problemi senza fine, partendo dalla rivelazione fatta su un campo pieno di bolle, con rimbalzi irregolari, con problemi di tenuta del terreno sotto a renderlo non semrpe uniforme e una passata di vernice soltato sulla superficie “perché sennò non avrebbero fatto in tempo (a finirlo entro domenica, nda)”.

“Le chance che ho per passare solo davvero minime” ha poi detto. “Farò del mio meglio, ma qui è davvero difficile (giocare, nda)”.

Intervistata invece dalla tv messicana “Imagen” ha di nuovo insistito: “Non dovrebbe mai più succedere. Queste non sono WTA Finals per noi. Il campo qui non andrebbe bene nemmeno un per un torneo ITF da 15.000 dollari

