Nadal conferma: “Tornerò a giocare presto”

Dopo i rumors arriva la conferma dal diretto interessato: Rafa Nadal tornerò presto in campo. “In questi giorni deciderò assieme al mio team dove e quando rientrare. Restate sintonizzati” ha scritto sul suo profilo Instagram.

Nelle ultime settimane abbiamo visto spesso lo spagnolo allenarsi in palestra e sul campo, chiedendoci se e quando lo avremmo rivisto in un torneo.

Rafa infatti, dopo l’infortunio patito in Australia, aveva annunciato di volersi prendere una lunga pausa per permettere al suo corpo di recuperare e provare a rimettersi in condizione di gareggiare in vista del 2024, e magari delle Olimpiadi di Parigi che si disputeranno sull’amata terra rossa del Roland Garros.

A maggio non aveva però saputo dare certezze, lasciando intendere che se non fosse stato in grado di competere, la sua carriera sarebbe anche potuta terminare. Ne era seguito anche un intervento chirurgico per provare a risolvere definitivamente il problema al muscolo psoas sinistro.

Ora, dopo mesi di riabilitazione e lavoro, è arrivata la notizia del suo rientro e la sicurezza che lo rivedremo presto calcare i campi di tennis.

Dalla stessa categoria