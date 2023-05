Nadal: “Niente Roland Garros, il 2024 sarà mio ultimo anno” La conferenza stampa di Rafael Nadal in diretta: salta il Roland Garros oppure si ritira? Presente tutta la famiglia

Rafael Nadal non disputerà il Roland Garros, torneo dello Slam vinto in carriera 14 volte e mai saltato dal 2004. Lo ha annunciato il campione spagnolo durante una conferenza stampa nella sua Academy di Manacor.

«L’evoluzione dell’infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto – ha sottolineato Nadal, che il 3 giugno compirà 37 anni – e disputare il Roland Garros diventa impossibile».

Il fuoriclasse mancino è rimasto vittima di un infortunio all’ileopsoas della gamba sinistra lo scorso gennaio agli Australian Open ed ha saltato tutta la stagione sulla terra battuta, dando forfait a a Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma.

«Tornerò quando sarò pronto mentalmente e fisicamente – ha aggiunto Nadal – Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo in quello che potrebbe essere la mia ultima stagione».

In realtà il fenomeno spagnolo ha fatto capire che quella del prossimo ann sarà si la sua ultima stagione ma solo se sarà in grado di giocare ancora ad un livello competitivo accettabile, altrimenti la sua avventura potrebbe essere già finita.

