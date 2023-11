L’Italia parte forte: 2-1 alla Francia, domani caccia alle semifinali

Ottimo esordio per l’Italia alle Billie Jean King Cup Finals di Siviglia, perché il successo per 2-1 contro la Francia che poteva essere la favorita del girone a tre e che comprende anche la Germania è il viatico migliore a quello che potrebbe essere un possibile approdo tra le migliori quattro nazionali del mondo.

Le azzurre mancano quel traguardo da quasi 10 anni, dopo l’era d’oro che ha segnato il tennis femminile in Italia e le lunghe peripezie a caccia di un posto tra le migliori squadre fino al disastro della retrocessione in terza serie nel 2020 a Tallinn, in Estonia.

Ora, in Spagna, la squadra guidata da Tathiana Garbin ha compiuto forse il passo più difficile (sulla carta) del girone battendo le tenniste francesi grazie a due ottimi successi in singolare che hanno reso meno amara la sconfitta in doppio. Prima Martina Trevisan, con un 2-6 6-2 6-2 ad Alizé Cornet, poi Jasmine Paolini col 7-6(6) 5-7 6-4 ai danni di Caroline Garcia hanno spianato la strada e al momento quel doppio perso da Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, contro Garcia e Kristina Mladenovic, non influisce. Potrebbero diventarlo solo se domani perdessimo contro la Germania e venerdì la Francia vincesse proprio contro la Germania. Scenari e combinazioni a cui ora non vogliamo pensare.

Dalla stessa categoria