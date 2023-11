BJK Cup: Trevisan e Paolini non sbagliano, Italia in semi A Siviglia l'Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup dopo aver battuto anche la Germania.

L’Italia è la prima semifinalista della Billie Jean King Cup 2023. Nelle finali di Siviglia le azzurre, dopo aver superato la Francia, battono anche la Germania trascinate nuovamente dalle nette vittorie in singolare di Martina Trevisan e Jasmine Paolini rispettivamente contro Lys e Friedsam.

Le ragazze di Tathiana Garbin aspettano ora di conoscere la prossima avversaria, ovvero la vincente del girone B formato da Australia, Slovenia e Kazakistan.

J. Paolini b. A. Friedsam 6-3 6-2

Altra giornata speciale per Jasmine, che dopo il grande successo di ieri contro Caroline Garcia regola anche Anna Lena Friedsam con un netto 6-3 6-2. Due match “pesanti” su due vinti per la nostra numero 1, chiamata a una pressione maggiore in una squadra che comunque sembra molto compatta e che ha meritato l’approdo in semifinale per la prima volta dal 2014, sebbene in una competizione con un nome (e soprattutto un format) diverso.

Perfect backhand for a perfect set by Paolini! 🇮🇹 Italy is one set away from semifinals💪🏼#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/BO5vlhSu8B — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2023

M. Trevisan b. E. Lys 7-6(6) 6-1

Martina, a inizio giornata, aveva aperto la strada alle ragazze di Tathiana Garbin con un durissimo primo set portato a casa contro Eva Lys. Un’ora e 15 di gioco per un 8-6 al tie-break dopo vari ribaltamenti nel parziale, dove la tedesca era arrivata a servire per il set sul 5-3, è stata 0-30 sul 5-4 e ha subito un altro break da 40-0 sul 5-5. A nulla è valso il terzo controbreak del parziale, perché in un tie-break giocato punto a punto alla fine ha prevalso la toscana, che ha dilagato poi nel secondo parziale raccogliendo il primo fondamentale punto della serie.

Not an easy battle for @MartinaTrevisa3 🇮🇹 against a tough Eva Lys! 🇩🇪#BJKCupFinals pic.twitter.com/MIOgMOAAE1 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2023

