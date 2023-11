BJK Cup: l’Italia torna in finale dopo 10 anni

L’Italia del tennis al femminile è di nuovo grande protagonista nella Billie Jean King Cup (ehi fu Fed Cup), dove torna in finale dopo 10 anni. Il gruppo di Tathiana Garbin è arrivato a giocarsi l’ultimo atto a Siviglia e proverà a conquistare il titolo che manca alle azzurre dal 2013.

Una decade fa l’Italia poteva contare su dream team composto da Schiavone, Pennetta, Vinci ed Errani, la miglior squadra della storia del nostro paese. Un cambio generazionale era fisiologico, ma oggi l’Italitennis sembra aver trovato le sue nuove trascinatrici: Jasmine Paolini e Martina Trevisan, che in questa edizione non hanno mai perso un match in singolare.

Non fa eccezione la semifinale contro la Slovenia, con Trevisan e Paolini che hanno avuto la meglio, rispettivamente, di Kaja Juvan e Tamara Zidansek.

Ora si attende di conoscere l’avversaria, che uscirà dal confronto tra Canada e Repubblica Ceca: comunque vada, le nostre potranno tornare a casa dalla Spagna a testa alta e con un grande risultato.

M. Trevisan b. K. Juvan 7-6(8) 6-3

J. Paolini b. T. Zidansek 6-2 4-6 6-3

Italy book their place in the final! 🇮🇹 Jasmine Paolini seals the deal with another emphatic winner 🤩#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/s3YCC6jl1W — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 11, 2023

