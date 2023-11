ATP Finals: a Torino sfilano i maestri (video)

Abbandonata l’uniforme con giacca e cravatta (tanto cara alle edizioni londinesi) gli otto maestri delle ATP Finals 2023 sfilano nella serata di gala a Torino con uno stile decisamente più casual.

Dai più sportivi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, con giubbotto stile college, ai più eleganti come il nostro Jannik Sinner (con cardigan) e Stefanos Tsitsipas con poncho. Daniil Medvedev va sul classico, con maglione con zip, mentre Sascha Zverev sceglie di abbinare il completo con giacca ad una t-shirt, Holger Rune il più sportivo in jeans, infine Andrey Rublev con giacca in pelle con collo alla coreana. Insomma, il dress code ormai è andato definitivamente in soffitta.

