Topps Euro 2024 – Le carte collezionabili

Mancano poche settimane alla diciassettesima edizione del campionato europeo di calcio. Previsti dal 14 giugno in Germania, l’attesa inizia già a farsi sentire soprattutto dalle nostre parti: l’Italia, infatti, da campione in carica dovrà difendere il titolo conquistato nell’edizione del 2020. Per godersi appieno l’attesa, appassionati di calcio e tifosi di ogni età, genere e grado, potranno collezionare le carte UEFA EURO 2024™ Match Attax, prodotte e distribuite per la prima volta da Topps, partner ufficiale UEFA.

A dare il fischio d’inizio un evento per scoprire tutta la collezione Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax in anteprima e che vede tra i protagonisti anche l’ex attaccante Nicola Ventola e il noto creator MikeShowSha. Ma non solo, gli esperti hanno di certo notato una presenza illustre, soprattutto per i veri collezionisti: l’ex giocatore dell’Udinese Paolo Poggi che, con l’ex centrocampista del Bari Sergio Volpi, rappresentano tutt’oggi le figurine più rare della storia italiana.

A fine anni Novanta, infatti, migliaia di italiani sono stati ossessionati dalla ricerca delle figurine di Volpi e Poggi, indispensabili per terminare un album di figurine distribuito da una grande azienda produttrice di gomme da masticare. Le figurine del centrocampista del Bari e dell’attaccante dell’Udinese erano letteralmente introvabili, una vera e propria fissazione per intere famiglie, tanto da diventare oggetto di un’insolita interrogazione parlamentare e di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. Alla fine dei conti, la risposta è stata semplice: erano state stampate in tiratura super limitata. Terminare quell’album è stata una vera e propria missione impossibile per chi ben 27 anni fa si è cimentato nell’impresa. Ma ci sarà riuscito?

Di sicuro, sarà nettamente più semplice con la nuova collezione ufficiale Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax, parola di Special One. Per l’occasione, infatti, è stato scelto un global ambassador d’eccezione: José Mourinho. Con il suo stile unico e inconfondibile, l’iconico allenatore è protagonista di una serie di irriverenti gag che hanno già totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni. Nello spot più recente Mourinho si cimenta in una speciale lettura dei tarocchi con le carte Match Attax – compresa quella del “Galattico” Zinedine Zidane e del “G.O.A.T” Cristiano Ronaldo – dispensando alcune delle sue imperdibili perle: “perchè nel calcio, non è mai solo un gioco”.

Le carte ufficiali Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax sono già disponibili in edicola e nella grande distribuzione organizzata. Una collezione unica, composta da diverse categorie di carte della famosissima linea Match Attax, che i fan già conoscono e amano follemente: dalle carte Signature-Style Legend alle carte Reliquia e con Autografo Originale, dalle rarissime Golden Treasure alle carte Chrome Shields ed Energy, oltre a una rarissima carta di Cristiano Ronaldo Career Celebration Chrome e molto, molto altro ancora.

