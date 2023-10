Rybakina, rientro travolgente. Swiatek riparte, bene Gauff

Si è conclusa la terza giornata del WTA 1000 di Pechino con le ultime big che dovevano fare il loro esordio nel torneo cinese. Coco Gauff ed Elena Rybakina erano ancora ferme al primo turno quando hanno battuto rispettivamente Ekaterina Alexandrova e Zheng Qinwen.

La statunitense, alla prima uscita da campionessa Slam, ha avuto un match piuttosto altalenante nel primo parziale dove era andata addirittura avanti 4-0 prima di vedersi raggiunta complice qualche metro di troppo perso in copertura di campo e con una russa ben più incisiva. Poca resa con la seconda di servizio e così si è ritrovata in lotta nei game decisivi, riuscendo comunque a vincere in volata il set e imporsi per 7-5 6-3. Al prossimo turno troverà la vincente della sfida tra Veronika Kudermetova, reduce dal successo a Tokyo e che ha usufruito di un “performance bye” (come anche Maria Sakkari, Anastasia Pavlyuchenkova e Jessica Pegula), o Lesia Tsurenko.

Rybakina invece aveva di fronte a sé una potenziale serata complicata contro Zheng, reduce dalla medaglia d’oro ai giochi asiatici e grande attesa alla prima “in casa”. Non è riuscito nulla però alla giocatrice classe 2002, spazzata via dal campo con un netto 6-1 6-2. Per la kazaka, nel quarto di tabellone di Aryna Sabalenka, ci sarà ora la tedesca Tatjana Maria.

Iga Swiatek, dopo i patemi di Tokyo, è tornata in campo con un esordio abbastanza agevole contro Sara Sorribes Tormo. Un’avversaria che si sposa abbastanza bene col suo stile di gioco, vista l’incapacità di proporre trame offensive nella maggior parte dei casi, e dovendo lei rimanere molto attenta e bilanciata nelle scelte di gioco. Di fatti, non ha quasi mai lasciato andare davvero il proprio dritto, cercando di lavorarlo con pazienza e cercando buoni piazzamenti. Malgrado questo, ancora qualche inciampo di troppo al servizio nel secondo set dove dal 3-0 e servizio non ha più tenuto la battuta, riuscendo quantomeno a continuare l’ottima pressione in risposta chiudendo 6-4 6-3. Al secondo turno avrà Varvara Gracheva.

Risultati

secondo turno

J. Paolini b. [WC] Y. Yuan 2-6 6-3 6-4

[13] A. Ostapenko b. L. Noskova walkover

L. Samsonova b. [12] P. Kvitova 6-4 7-5

A. Kalinina b. D. Saville 6-2 7-6(5)

M. Linette b. [PR] J. Brady 3-1 ritiro

primo turno

[5] E. Rybakina b. Q. Zheng 6-1 6-2

[7] O. Jabeur b. [Q] A. Krueger 6-3 6-4

[11] D. Kasatkina b. M. Sherif 1-6 6-4 7-6(8)

L. Tsurenko b. L. Zhu 6-0 3-0 ritiro

[3] C. Gauff b. E. Alexandrova 7-5 6-3

[9] C. Garcia b. [Q] K. Baindl 6-2 6-4

[2] I. Swiatek b. S. Sorribes Tormo 6-4 6-3

Dalla stessa categoria