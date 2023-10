Ranking WTA: Swiatek riavvicina Sabalenka. Paolini n. 1 azzurra

Iga Swiatek riavvicina Aryna Sabalenka al vertice del ranking WTA. Con il trionfo nel “1000” di Pechino, la polacca riduce la distanza dalla bielorussa, eliminata nei quarti, a “soli” 590 punti (8890 contro 9480): a inizio settimana erano quasi il doppio, 1071 (8195 a 9266).

Si riapre così la lotta per il primato di fine anno, con una Swiatek in recupero e una Sabalenka che non è riuscita a consolidare la propria leadership. Tutto si deciderà alle Finals di Cancun.

Immobile la top ten, dalla capitale cinese esce molto bene la finalista Liudmila Samsonova, che risale sei gradini facendo sua la sedicesima piazza. Brilla anche Jelena Ostapenko, giunta nei quarti, che torna tredicesima (+ 4).

In calo, al contrario, Barbora Krejcikova (18; – 6), che nella corrispondente settimana di dodici mesi or sono si era imposta a Ostrava, fra l’altro battendo proprio Swiatek nel match clou.

Da rimarcare, inoltre, il debutto fra le cinquanta la sedicenne russa Mirra Andreeva (50; + 10), approdata agli ottavi partendo dalle qualificazioni.

Jasmine Paolini è la nuova numero uno italiana. La toscana, spintasi anche lei agli ottavi, si issa al trentunesimo posto (+ 5), suo career high. Dietro di lei troviamo Elisabetta Cocciaretto (34; – 1), Martina Trevisan (42; – 2), Camila Giorgi (54; – 2), Lucia Bronzetti (63; + 1), Sara Errani (103; + 2) e Lucrezia Stefanini (127; – 11).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Elena Rybakina, 6 Maria Sakkari, 7 Ons Jabeur, 8 Marketa Vondrousova, 9 Karolina Muchova, 10 Caroline Garcia.

