Kudermetova, bell’impresa a Tokyo: battuta Pegula in finale

Un po’ a sorpresa, ma in maniera davvero meritata, Veronika Kudermetova è la nuova campionessa del WTA 500 di Tokyo. La russa, al secondo titolo in carriera e che interrompe un digiuno di due anni e mezzo, si è imposta in Giappone con una settimana dove ha battuto dai quarti in avanti Iga Swiatek, Anastasia Pavlyuchenkova e ora Jessica Pegula.

Si temeva, nel suo caso, che le tre ore e mezza di ieri in singolare potessero farsi sentire in maniera importante soprattutto visto come molte giornate nella capitale nipponica fossero state contraddistinte da un caldo particolarmente afoso, invece ha impostato un’ottima prova finendo per dominare Pegula 7-5 6-1 ma di fatto mostrandosi migliore dell’avversaria per quasi tutta la partita.

Un immediato vantaggio di 3-0 per Kudermetova è stato cancellato quasi subito, ma Veronika non ha mai tremato nelle fasi più importanti del parziale rimanendo avanti nel punteggio e potendo sempre giocare un po’ più libera dalla tensione rispetto all’avversaria che, sotto 5-6, ha pasticciato un po’ offrendo due set point e dopo aver ben cancellato il primo ha commesso un pesante doppio fallo. Nel set successivo è filato via tutto molto facilmente a favore della numero 19 del mondo che porta così il suo bilancio contro le top-5 a un importante 10-7.

Dopo un periodo abbastanza lungo, soprattutto per i ritmi di questo sport, passato in maniera un po’ opaca a causa di fastidi fisici vari, Kudermetova ha finalmente avuto una settimana costante sugli standard del 2022 quando era entrata in top-10 raggiungendo anche i quarti di finale al Roland Garros.

