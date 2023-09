US Open, day-6: i risultati del tabellone di singolare femminile

K. Boulter vs P. Stearns

[22] E. Alexandrova vs [9] M. Vondrousova

[17] M. Keys b [14] L. Samsonova 5-7 6-2 6-2

[3] J. Pegula b. [26] E. Svitolina 6-4 4-6 6-2

[5] O. Jabeur vs [31] M. Bouzkova

[23] Q. Zheng b. L. Bronzetti 6-3 4-6 6-4

[13] D. Kasatkina b. [Q] G. Minnen 6-3 6-4

[2] A. Sabalenka b. C. Burel 6-1 6-1

