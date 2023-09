Rybakina tradita dal servizio, Cirstea a sorpresa agli ottavi

Primo importante scossone nel tabellone femminile dello US Open, con la testa di serie numero 4 Elena Rybakina che viene eliminata per mano della numero 30 Sorana Cirstea, impostasi 6-3 7-6(6) 6-4 in quasi tre ore di gioco.

Partita che ha rappresentato molto del periodo attuale della kazaka, mai completamente a posto anche e soprattutto fisicamente, arrivata a New York con poca brillantezza e che cercava con una settimana regolare di poter crescere partita dopo partita e invece è stata tradita stavolta da quella che forse è la sua arma migliore: il servizio. Quel colpo che tanto è migliorato nel corso degli ultimi mesi, stavolta le ha dato pochissimo aiuto e da fondo campo non aveva mai il giusto ordine nel colpire, sbagliando tanto.

La rumena, che a inizio 2023 aveva ottenuto i quarti di finale a Indian Wells e la semifinale a Miami, si è riproposta così negli Stati Uniti riuscendo a resistere a un secondo set perso con tanta amarezza dopo aver salvato due set point sul 5-6 ed essere rientrata da 0-4 nel tie-break. Rybakina, anziché trovare slancio da quel parziale, si è affossata. Nel set decisivo è stata brekkata quattro volte ed è sempre stata a rincorrere, fattore che non ha aiutato nei momenti cruciali: controbreak per l’1-2, per il 3-4, per il 4-5, ma nel decimo game è comunque finita sotto match point e lì ha chiuso col quarto doppio fallo della sua partita. Già basse le percentuali di resa con quel colpo, Elena ha visto i punti ottenuti con la seconda crollare addirittura ai limiti del 20% nel terzo set, calando così il sipario su una parentesi estiva abbastanza segnata da una condizione fisica mai ottimale e risultati poco entusiasmanti con giusto i quarti di finale a Wimbledon da campionessa uscente a mitigare un po’ lo scenario.

Cirstea, al quarto turno, troverà Belinda Bencic, anche lei reduce da una maratona. La svizzera si è imposta solo al terzo set contro l’ostica Lin Zhu che già al turno precedente aveva estromesso Victoria Azarenka. 7-6(1) 2-6 6-3 per la semifinalista dell’edizione 2019.

