Jabeur trionfa a Ningbo, fermata in finale la corsa di Shnaider

[1] O. Jabeur b. D. Shnaider 6-2 6-1

Tutto come da pronostico nella finale del WTA 250 di Ningbo, verrebbe da dire, e tutto è bene (per Ons Jabeur) quello che finisce bene. La tunisina aveva dannatamente bisogno di una settimana così, perché nell’ultimo mese i problemi sono stati tanti, le sconfitte cocenti continue, e la risalita prepotente di Maria Sakkari, tra tutte, avevano anche aumentato la pressione su di lei per queste settimane conclusive della stagione in ottica WTA Finals.

Jabeur si è imposta a Ningbo, nel primo anno per questa località cinese nel circuito WTA, battendo in finale Diana Shnaider, tennista russa classe 2004 che fin da inizio stagione in Australia aveva mostrato buone qualità facendo valere le motivazioni della sua ascesa così rapida nel ranking, partendo da oltre la top-1000 a inizio 2022. Mancina, con un dritto molto interessante, con un look abbastanza vintage indossando la bandana in testa, ha “ritardato” la sua ascesa perché lei è un prodotto del college statunitense e ha limitato tantissimo la sua programmazione in questi mesi proprio per rispettare gli impegni presi con la squadra collegiale. Eppure, in questa settimana era vicina alle prime 80 del mondo, e salirà tanto dopo belle vittorie tra cui il 6-1 4-6 6-3 nei quarti di finale contro la numero 2 del seeding Petra Kvitova.

Oggi non c’è stata partita, con Jabeur impostasi 6-2 6-1 dopo i primi game un po’ equilibrati. Quando però a Ons sono entrate le marce alte, Shnaider ha pagato tanta differenza sul lato destro, quello del suo rovescio, e mentalmente non ha retto gli step che ancora ci sono tra una molto esperta e lei, ancora nel circolo delle principianti (ancora per poco). Con questo risultato Jabeur nella Race per Cancun rimane ottava ma sale a 3595 punti, agganciando Marketa Vondrousova (sesta) e Karolina Muchova (settima) distanti complessivamente circa 60 punti. Molto si giocherà a Pechino, con Maria Sakkari (nona) che deve recuperare circa 500 punti a questo terzetto e col ‘1000’ nella capitale cinese che offrirà 1000 punti e con Muchova che ha deciso di saltare l’evento. Shnaider invece sarà vicina alla top-60 del ranking, fermandosi nel prossimo aggiornamento al numero 63 del mondo.

