Pegula trionfa a Montreal, travolta Samsonova in finale

Terzo titolo WTA in carriera per Jessica Pegula, secondo a livello ‘1000’, con la vittoria nella nottata italiana per 6-1 6-0 ai danni di Liudmila Samsonova sul campo centrale di Montreal. Un risultato molto netto che conclude una settimana di buon valore, impreziosita dalla vittoria sulla numero 1 del mondo Iga Swiatek in semifinale.

Partita senza storia, con una Samsonova abbastanza tesa e che forse non ha gestito al meglio le ore di stacco dalla semifinale vinta, già lì con grandi altalene nel punteggio, contro Elena Rybakina. La sfortuna della italo-russa è stata quella di vedere la propria semifinale cancellata il giorno prima causa pioggia e venire riprogrammata attorno all’una del pomeriggio di ieri. Il match contro la kazaka è terminato 1-6 6-1 6-2 e anche lì ha influito, in maniera importante, la grande stanchezza accumulata dalla numero 4 del seeding durante tutta una settimana giocata non al meglio.

Così al momento della verità si è capito subito come la numero 15 del seeding non avesse il ritmo e la qualità mostrate nelle cinque partite precedenti, già costretta a un doppio turno venerdì con le vittorie prima su Aryna Sabalenka e poi su Belinda Bencic. Pegula, gestendo molto bene la tensione, ha così finito per raccogliere un altro importante titolo WTA 1000 in Nord America dopo quello di Guadalajara nel 2022 e restare ancorata al numero 3 del mondo in attesa ora di un altro ‘1000’ molto importante a Cincinnati che deciderà anche la graduatoria del seeding in vista dello US Open.

Risultati dalle semifinali

[3] J. Pegula b. [1] I. Swiatek 6-2 6-7(4) 6-4

[15] L. Samsonova b. [4] E. Rybakina 1-6 6-1 6-2

[3] J. Pegula b. [15] L. Samsonova 6-1 6-0

