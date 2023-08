US Open, day-2: i risultati del tabellone di singolare femminile

[Q] Y. Wang b. [7] C. Garcia 6-4 6-1

[WC] K. Boulter b. D. Parry 6-4 6-0

P. Stearns b. V. Tomova 6-3 6-4

C. Tauson b. [27] A. Potapova 7-6(4) 3-6 6-3

[22] E. Alexandrova b. L. Fernandez 7-6(5) 5-7 6-4

L. Tsurenko b. [Q] E. Jacquemont 7-5 3-6 6-1

M. Trevisan b. Y. Putintseva 0-6 7-6(0) 7-6(8)

[9] M. Vondrousova b. [Q] N. Han 6-3 6-0

[14] L. Samsonova b. C. Liu 7-6(3) 6-3

T. Korpatsch b. I. C. Begu 6-3 6-1

[LL] Y. Wickmayer b. [Q] V. Zvonareva 6-4 6-4

[17] M. Keys b. A. Rus 6-2 6-4

[26] E. Svitolina b. A. L. Friedsam 6-4 6-4

A. Pavlyuchenkova b. [WC] F. Crawley 6-2 6-4

P. M. Tig b. R. Marino 7-6(6) 7-6(1)

[3] J. Pegula b. C. Giorgi 6-2 6-2

[5] O. Jabeur b. C. Osorio 7-5 7-6(4)

L. Noskova b. M. Brengle 6-2 6-1

P. Martic b. T. Maria 6-2 6-1

[32] M. Bouzkova b. [WC] A. Krueger 7-5 6-4

[23] Q. Zheng b. N. Podoroska 6-1 6-0

K. Kanepi b. [PR] B. Strycova 6-4 6-4

[Q] E. Lys b. [WC] R. Montgomery 6-2 6-1

L. Bronzetti b. [12] B. Krejcikova 6-4 7-6(3)

[13] D. Kasatkina b. A. Parks 2-6 6-4 6-2

[WC] S. Kenin b. A. Bogdan 7-6(2) 6-4

[Q] G. Minnen b. [WC] V. Williams 6-1 6-1

[Q] S. Vickery b. [21] D. Vekic 2-6 7-5 6-2

[25] Ka. Pliskova b. [Q] E. G. Ruse 6-1 6-4

C. Burel b. [WC] C. Dolehide 6-3 6-4

J. Burrage b. A. Blinkova 6-3 6-4

[2] A. Sabalenka b. M. Zanevska 6-3 6-2

