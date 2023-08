US Open, day-1: i risultati del tabellone di singolare femminile

[1] I. Swiatek b. R. Peterson 6-0 6-2

[PR] D. Saville b. [WC] C. Ngounoue 6-0 6-2

L. Davis b. D. Kovinic 6-2 6-2

[Q] K. Juvan vs [29] E. Cocciaretto

[20] A. Ostapenko vs J. Paolini

A. Cornet vs E. Avanesyan

J. Grabher vs Wang Xiyu

B. Pera vs [16] V. Kudermetova

[11] P. Kvitova vs C. Bucsa

[Q] T. Prozorova vs [WC] C. Wozniacki

[LL] K. Birrell vs [PR] J. Brady

A. Sasnovich vs [24] M. Linette

[32] E. Mertens vs [Q] M. Bjorklund

D. Collins b. L. Fruhvirtova 6-2 6-0

[Q] O. Gadecki vs M. Andreeva

[Q] L. Siegemund vs [6] C. Gauff

[4] E. Rybakina vs M. Kostyuk

P. Udvardy vs A. Tomljanovic

A. Kalinskaya vs K. Siniakova

[WC] K. Day vs [30] S. Cirstea

[18] V. Azarenka vs [WC] F. Ferro

L. Zhu vs M. Sherif

[Q] L. Miyazaki vs [PR] M. Gasparyan

[15] B. Bencic b. K. Rakhimova 6-2 6-4

[10] K. Muchova b. [WC] S. Hunter 6-4 6-0

M. Frech b. E. Navarro 7-6(10) 1-6 6-2

V. Gracheva vs T. Townsend

S. Stephens vs [19] B. Haddad Maia

[28] A. Kalinina vs S. Sorribes Tormo

[Q] K. Volynets vs Wang Xinyu

A. K. Schmiedlova vs K. Baindl

R. Masarova b. [8] M. Sakkari 6-4 6-4

