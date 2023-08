Swiatek travolge Collins. Sabalenka trema, Rybakina bene in rimonta

Giornata piuttosto piena di avvenimenti di mercoledì, al WTA 1000 di Cincinnati, dove tutte le big sono scese in campo raggruppate nei rispettivi secondi turni dopo che la pioggia aveva guastato le giornate precedenti.

Detto di Jessica Pegula, che ha battuto in rimonta Martina Trevisan, l’unica delle prime quattro teste di serie a non cedere set è stata Iga Swiatek che pure aveva tra le mani un esordio non banale contro Danielle Collins. Solo cinque giorni fa le due avevano giocato una autentica battaglia a Montreal, chiusa con la polacca trionfante 6-2 al set decisivo. Ieri invece è stata molto più simile alla loro sfida di Doha.

Il punteggio ha proprio rivisto quella che è stata la loro partita nell’Emirato, con Swiatek a chiudere 6-1 6-0 in meno di un’ora. Da inizio 2022 ci sono ben 40 set vinti 6-0 dalla numero 1 del mondo, 18 nel 2023: a livello di circuito WTA le più vicine sono un gruppetto di tenniste ferme a 11. Agli ottavi ritroverà invece Zheng Qinwen, battuta quest anno proprio agli ottavi a Stoccarda. La cinese, dopo un brutto primo set, è riuscita a superare la tenace Venus Williams di questo torneo dove, a 43 anni suonati, al primo turno era arrivata una vittoria in due set contro Veronika Kudermetova per il primo successo contro una top-20 dopo quattro anni, ieri l’altrettanto pesante 6-1 inflitto alla cinese nel set d’apertura prima che la rivale ribaltasse completamente l’andamento fino al 1-6 6-2 6-1.

Nelle partite serali, faticano parecchio le due big: Aryna Sabalenka quasi buttava all’aria un 5-1 di vantaggio al terzo set contro Ann Li (7-6 2-6 6-4) mentre Elena Rybakina ha avuto bisogno di un nuovo terzo set per battere Aljona Ostapenko (6-7 6-2 6-4). Pesando le rispettive avversarie, che la kazaka faticasse era abbastanza prevedibile. Molto meno la bielorussa che ha aggiunto una nuova partita poco brillante alla serie dopo non aver fatto bene nemmeno a Cincinnati fin dal match d’esordio contro Petra Martic. Nel terzo parziale, poi, aveva tutto tra le sue mani quando era arrivata fino al 5-1. Il match point mancato sul 5-2 e il primo break subito potevano dar luogo a scenari molto peggiori, invece sul 5-4 è riuscita a evitare ulteriori guai con un game al servizio immacolato. Rybakina invece tutto quello che non chiedeva era un nuovo terzo set dopo le grandi fatiche canadesi. Vero che la partita contro Ostapenko è stata abbastanza rapida e si è chiusa in circa due ore e 15, ma è altra fatica che si accumula dopo aver parlato di condizioni non ideali di quest’ultimo periodo, tra alcuni stop per problemi fisici e partite che finivano a orari piuttosto tardi. Stavolta nel primo set non ha concretizzato tre set point consecutivi dal 6-3 e in totale ha perso la battuta quattro volte con sette doppi falli commessi. Troppi.

Sabalenka al prossimo turno troverà Daria Kasatkina, che ha battuto Varvara Gracheva per 6-3 6-1 dopo che la francese aveva superato a sua volta (da lucky loser, al posto di Elina Svitolina) Caroline Wozniacki all’esordio, con una danese che al di là del successo iniziale a Montreal contro Kimberly Birrell sembra essere ancora molto indietro nella condizione. Per Rybakina invece c’è Jasmine Paolini, che ha battuto la qualificata Cristina Bucsa 6-1 6-3.

Tra gli altri risultati, da segnalare le rimonte di Donna Vekic e Linda Noskova, che hanno sconfitto rispettivamente Victoria Azarenka e Petra Kvitova: 3-6 6-3 6-4 il punteggio della croata e 3-6 6-2 6-4 il punteggio della ceca classe 2004, indietro 0-2 sia nel secondo sia nel terzo set.

Risultati completi secondo turno

[1] I. Swiatek b. [WC] D. Collins 6-1 6-0

Q. Zheng b. [WC] V. Williams 1-6 6-2 6-1

[10] M. Vondrousova b. A. Potapova 6-4 6-2

S. Stephens b. [6] C. Garcia 4-6 6-4 6-4

[4] E. Rybakina b. A. Ostapenko 6-7(6) 6-2 6-4

[Q] J. Paolini b. [Q] C. Bucsa 6-3 6-1

[Q] L. Noskova b. [9] P. Kvitova 3-6 6-2 6-4

[7] C. Gauff b. M. Sherif 6-2 6-2

[8] M. Sakkari b. S. Cirstea 2-6 6-3 7-5

K. Muchova b. P. Martic 6-3 3-6 6-3

M. Bouzkova b. E. Mertens 6-2 4-6 6-1

[3] J. Pegula b. M. Trevisan 6-7(2) 6-2 6-3

[5] O. Jabeur b. A. Kalinina 6-3 6-7(2) 7-6(2)

D. Vekic b. V. Azarenka 3-6 6-3 6-4

[14] D. Kasatkina b. [LL] V. Gracheva 6-3 6-1

[2] A. Sabalenka b. [Q] A. Li 7-5 2-6 6-4

