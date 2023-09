Sabalenka, giornata tranquilla. Jabeur ancora in affanno

Tutto abbastanza agevole, quest oggi, per Aryna Sabalenka. La bielorussa ha superato il secondo scoglio allo US Open con il medesimo punteggio del primo turno: 6-3 6-2 a Maryna Zanevska l’altro ieri, 6-3 6-2 a Jodie Burrage a oggi.

Qualche passo in avanti per lei nella prestazione complessiva rispetto al primo turno, vero anche che non sono magari i test migliori per lei. Sia in positivo che in negativo, perché può capitare di vederla un po’ distratta in alcuni momenti o magari più concentrata in altri. Non cadono le sensazioni generali di una bielorussa un po’ provata dalla stagione, oggi per un set e mezzo era sotto al 50% coi punti registrati sulla seconda, ma la differenza era davvero tanta contro Burrage, ragazza britannica di 24 anni arrivata fino al valico della top-100 grazie a qualche bel risultato nella breve stagione su erba.

Jodie oggi poteva però fare ben poco non essendo abituata a questo genere di giocatrice. Sia nel livello sia nella potenza. È riuscita anche a procurarsi qualche chance, con due palle break e qualche game tirato ai vantaggi, ma non ha mai potuto approfittarne e dal 2-2 nel secondo set è crollata. Sabalenka avrà una nuova partita sulla carta molto agevole al terzo turno, contro la sorpresa francese Clara Burel che ha battuto una Karolina Pliskova decisamente in gironata no per 6-4 6-2. Il tono con cui verrà condotta la sfida sarà molto simile a oggi e la transalpina cercherà principalmente di non sfigurare. Salvo grandi sorprese. E così Aryna torna 11 ounti avanti a Iga Swiatek nella corsa al numero 1 del mondo.

Ons Jabeur, nello stesso quarto di tabellone, non è ancora riuscita a riprendersi dai problemi di salute che l’hanno colpita nel primo turno sebbene abbia comunque alzato un po’ il livello. Doveva, o Linda Noskova l’avrebbe comodamente mandata a casa. 7-6(7) 4-6 6-3 il punteggio finale, senza cancellare set point nel primo set ma trovatasi sotto 15-40 al servizio per il match sul 5-3 nel terzo. Un match abbastanza rocambolesco, dove Ons ha mostrato i limiti dovuti a quella che lei definisce una forma di influenza (che ha colpito in tanti al torneo) ma era già più presente come spirito e reattività, rivelando poi di aver fatto il pieno di medicinali in questi due giorni e che l’aver giocato in serata l’ha anche probabilmente aiutata. Al prossimo turno avrà Marie Bouzkova, che ha comodamente battuto Petra Martic 6-2 6-1. Nessun problema invece per l’altra big della parte bassa del tabellone, Jessica Pegula. Pur non brillando, soprattutto nel primo set, per difficoltà ad adattarsi alle condizioni della sessione serale cambiando più volte racchetta nel primo set, la statunitense si è imposta 6-3 6-1 contro Patricia Maria Tig e al prossimo turno ritroverà Elina Svitolina battuta di recente a Montreal. L’ucraina ha vinto una gran battaglia contro Anastasia Pavlyuchenkova, 5-7 6-4 6-4.

Daria Kasatkina, numero 13 del seeding e principale indiziata a sfidare Sabalenka agli ottavi, ha trovato un’altra vittoria in rimonta battendo dopo Alycia Parks (2-6 6-4 6-2) Sofia Kenin (2-6 6-4 6-4) e affronterà al terzo turno la qualificata Greet Minnen, che ha sconfitto 6-3 4-6 6-4 l’altra qualificata Sachia Vickery.

Dalla stessa categoria