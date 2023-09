Bronzetti al terzo turno, Trevisan travolta da Vondrousova

Lucia Bronzetti è l’ultima azzurra rimasta in gara allo US Open. Per la romagnola c’è stato oggi il bel successo per 6-3 6-2 contro la qualificata tedesca Eva Lys a dar continuità alla vittoria al turno precedente contro Barbora Krejcikova.

Come contro la ceca, Lucia si è esaltata principalmente in fase di copertura. È rimasta molto solida mentre l’avversaria, all’esordio assoluto in un tabellone Slam, si perdeva tra tanti errori per eccessiva aggressione e uno stato fisico generale non dei migliori con anche una visita della fisioterapista. Malgrado la poca esperienza per la romagnola in tornei di questo livello, oggi doveva fare esattamente questo: dimostrare che era la grande favorita e prendersi la partita con maturità.

Per la prima volta in carriera è al terzo turno in uno Slam e sfiderà ora la cinese Qinwen Zheng, numero 23 del seeding, che ha prevalso in tre set contro la sempre ostica Kaia Kanepi per 6-2 3-6 6-2.

Nulla da fare invece per Martina Trevisan, che dopo il grandioso successo all’esordio contro Yulia Putintseva non ha avuto abbastanza energie da affrontare la neo-campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova. Netto 6-2 6-2 per la ceca, che ha gestito molto bene il ritmo da fondo e non ha avuto grosse difficoltà nei cambi che la toscana le proponeva, prendendo immediatamente un break di vantaggio e raddoppiandolo sul 4-2 per chiudere il primo parziale prima di volare sul 3-0 e doppio break anche nel secondo set per chiudere la pratica poco più tardi.

