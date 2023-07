Wimbledon: Swiatek e Kasatkina già al terzo turno, fuori Sakkari

Alcune giocatrici sono già al terzo turno, altre devono ancora cominciare il loro Wimbledon. La pioggia di lunedì, martedì e della prima parte di mercoledì ha creato uno squilibrio nel tabellone femminile (come anche in quello maschile) che ci vorrà un po’ per avere una situazione ben allineata. Così, nella giornata dove sono in campo alcune big come Iga Swiatek, Victoria Azarenka e Petra Kvitova, la polacca era l’unica ad avere garantito lo svolgimento della sua partita grazie all’organizzazione che l’ha messa sul Centre Court.

Per la numero 1 del mondo, dopo il 6-1 6-3 dell’esordio contro Lin Zhu, è arrivato un ancor più agevole 6-2 6-0 contro Sara Sorribes Tormo. Ancor più del primo turno, Swiatek è parsa completamente in controllo dopo qualche game iniziale un po’ altalenante. Di fatto, oggi per lei era importante essere sempre concentrata e paziente, senza voler strafare nel caso una terza o quarta accelerazione tornasse indietro. Lei coi piedi saldi sulla linea di fondo, la spagnola a remare due metri dietro.

Il piano tattico per Sorribes Tormo era quello di romperle il ritmo e darle fastidio al punto da farne aumentare gli errori, ma dal 2-1 nel primo set non è praticamente mai successo. Questa Swiatek odierna è stata talmente in controllo da mettersi a fare “spettacolo” a un certo punto, uscendo dai suoi scambi sul ritmo asfissiante e lasciandosi andare a qualche serve and volley, smorzata, slice. Quindicesimo 6-0 del suo 2023, quarantesima vittoria stagionale, e di nuovo terzo turno a Wimbledon dove attenderà Diane Parry o Petra Martic.

Kasatkina, prima di lei, ha archiviato la pratica Jodie Burrage con lo stesso punteggio: 6-0 6-2 per la russa, che ha avuto un leggero brivido solo a inizio secondo set quando è scivolata indietro di un break, prima di infilare però 5 game consecutivi. Copione definitivamente opposto per un’altra giocatrice che ha chiuso 6-0 il primo set: Maria Sakkari. La numero 8 del seeding è caduta rovinosamente in un nuovo primo turno Slam, perdendo stavolta contro Marta Kostyuk 0-6 7-5 6-2. Per l’ucraina è la prima vittoria in carriera contro una top-10, al quindicesimo tentativo, celebrato crollando a terra e lasciandosi andare a lacrime di gioia.

