Avanti solo Cocciaretto. Fuori Giorgi, Errani, Bronzetti e Stefanini

Wimbledon cerca una via di uscita da una giornata incredibilmente affollata tra partite “del giorno”, alcune cancellate ieri, altre addirittura da lunedì. Per quanto riguarda le italiane, la prima parte non è stata particolarmente felice: soltanto Elisabetta Cocciaretto è approdata al secondo turno, con Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti che “seguono” idealmente Martina Trevisan, eliminate dal torneo.

Lo Slam londinese già nel 2022 aveva sorriso a Elisabetta, che al primo turno aveva battuto Trevisan 6-2 6-0 e stavolta si è imposta in una bella lotta contro Camila Osorio, col punteggio di 6-3 6-4. La pioggia ha dato più volte fastidio, ma la marchigiana è stata molto brava a vincere il braccio di ferro a metà del primo set per involarsi con tre game consecutivi. Al prossimo turno avrà Rebeka Masarova, con la spagnola di origine svizzera che lunedì scorso si era imposta 7-5 3-6 7-6 contro la numero 31 del seeding Mayar Sherif.

Due sconfitte amare, invece, hanno concluso le prove di Stefanini e Bronzetti. La toscana, passata dalle qualificazioni, è stata coinvolta in una partita ricca di significati contro Anett Kontaveit. È l’ultimo torneo della carriera dell’estone, ex numero 2 del mondo, e gli organizzatori l’hanno messa sul campo 6, senza tribune ma con un gran pubblico con un gruppo abbastanza numeroso di fan di Anett, presentatisi con la maglia celebrativa “We Love Anett”. Un 6-4 6-4 che lascia un po’ di amaro in bocca a Stefanini, però, perché era partita indietro di un break in entrambi i set e sia nel primo sia nel secondo aveva recuperato proprio col controbreak sul 4-4, non riuscendo mai a capitalizzare e perdendo subito la battuta. Kontaveit, al secondo turno, avrà la numero 32 del seeding Marie Bouzkova.

Bronzetti invece, reduce dalla finale a Bad Homburg, si è arresa con un 6-3 6-4 contro Jaqueline Cristian. Sconfitta forse contropronostico, ma Lucia non è mai apparsa particolarmente brillante ed è capitolata nel finale del secondo set quando sul 4-4 non ha tenuto un game al servizio dove conduceva 40-15, lasciando strada alla rumena che al prossimo turno avrà Beatriz Haddad Maia o Yulia Putintseva.

Male anche Camila Giorgi e Sara Errani. La prima butta al vento un possibile secondo turno di prestigio su un campo principale contro Aryna Sabalenka perdendo 6-2 6-4 contro la neo-francese Varvara Gracheva, che da 10 giorni ha acquisito passaporto transalpino ed era seguita a bordo campo anche dal capitano della nazionale rosso-bianco-blu Julien Benneteau. La romagnola invece ha concluso vincendo appena un game la partita contro Madison Brengle cominciata ieri mattina e stoppata sul 6-3 3-0 e conclusasi 6-3 6-1.

