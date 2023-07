Wimbledon: Musetti buona la prima, Sinner distrugge Cerundolo Ottimo esordio a Wimbledon per Lorenzo Musetti che centra la prima vittoria ai Championships e anche per Jannik Sinner

[14] L. Musetti b. Varillas 6-3 6-1 7-5

Ottimo esordio a Wimbledon per Lorenzo Musetti che centra la prima vittoria ai Championships battendo in tre set il peruviano Juan Pablo Varillas.

Dopo due primi set impeccabili e in totale controllo, l’azzurro è uscito bene da un terzo set complicato, chiuso poi 7-5, in cui l’avversario aveva cominciato a lasciar più andare i colpi e a mettergli più pressione sul servizio.

Troppo evidente il divario tecnico-tattico, con Musetti che conferma così i progressi sull’erba già manifestati al Queen’s. “È un giorno memorabile, aver vinto è una conferma e una soddisfazione – le parole del carrarino, che chiude il match con 31 vincenti e l’80% di punti al servizio con la prima -. Sono soddisfatto perché penso di aver giocato bene, dettando sempre gli scambi. Di Wimbledon non mi piace solo il tempo, per via delle troppe interruzioni per pioggia. Ma quest’anno ho deciso di affittare una casa non lontano dal club, e con il mio team ci troviamo davvero bene. Il mio obiettivo? Punto ad arrivare alla seconda settimana”. Nel prossimo turno lo aspetta lo spagnolo Jaume Munar, mai andato oltre il secondo turno, che in quattro set (46 63 64 64) ha prevalso sullo statunitense John Isner, già semifinalista a Wimbledon nel 2018.

