Wimbledon: Djokovic va, bene Rublev, disastro Auger Aliassime Parte come era prevedibile il torneo del defending champions, Novak Djokovic, che sconfigge Cachin per 3 set a 0

Parte come era prevedibile il torneo del defending champions, Novak Djokovic, che sconfigge Cachin per 3 set a 0: come gli capita spesso in queste occasioni, il serbo parte a marce basse e infatti è costretto a recuperare un break nel primo set e a chiudere al tie break il terzo.

Quando conta, come sempre, alza i giri del motore al punto giusto e va a prendersi la vittoria senza troppi patemi.

Al prossimo turno per lui ci sarà Thompson, in grande spolvero in queste settimane, che ha recuperato 2 set di svantaggio a Nakashima chiudendo 6-3 al quinto.

Vincono in 3 Rublev set su Purcell (che nel secondo parziale ha servito per il set) e Hurkacz che sconfigge agevolmente lo spagnolo Ramos: al prossimo turno per il russo derby con Karatsev, che ha rimontato un set di svantaggio a Van Assche mentre per il polacco match contro Choinski, uscito vittorioso a sorpresa nel match con Lajovic.

Continua il crollo verticale di Auger Aliassime che perde per il secondo slam consecutivo al primo turno: stavolta è Mmoh, dopo Fognini, ad estrometterlo.

L’americano, ripescato dopo il forfait di Krajinovic, vince per 3 set a 1 la sfida contro la testa di serie numero 11: i primi set 3 finiscono 7-4 al tie break, con Mmoh a vincere il primo e il terzo parziale.

Mmoh chiude per 6-4 il quarto e decisivo set piazzando la zampata decisiva nel decimo gioco, facendo 4 punti consecutivi dal 30-0 per il canadese: pessima prestazione per Felix che sembra totalmente sfiduciato, oltre che non al top della condizione atletica.

Ruud, dopo la finale del Roland Garros, ha fatto tutto tranne che preparare lo slam londinese: nonostante ciò, approccia bene al torneo vincendo contro il qualificato francese Lokoli in 4 set, lasciando per strada il secondo set per 7-5.

Al prossimo turno per lui ci sarà la wild card locale Broady.

Continua l’ottimo periodo di Bublik, fresco di vittoria ad Halle, che ribalta un set di svantaggio ad un avversario per niente semplice come Mcdonald: al secondo turno lo aspetta un altro americano, J J Wolf.

Batte un colpo sulla superficie meno adatta a lui Wawrinka, che sconfigge per 3 set a 0 Ruusuvuori e si qualifica per il turno successivo dove affronterà, da favorito, il vincente tra Zapata ed Etcheverry (con il primo sopra 2 set a 1 prima dell’interruzione).

Al terzo turno, eventuale, sfida che rievoca bei ricordi allo svizzero contro Djokovic.

Alle 21 ora locale arriva l’interruzione per oscurità e ferma sul più bello Fritz che si è ritrovato sotto 2 set a 1 prima di allungare la contesa al quinto e decisivo parziale (3-2 per lui senza break).

Sotto di un set contro Albot il canadese Shapovalov che però, prima della sospensione, è riuscito a recuperare un break di svantaggio: chissà domani se Denis si alzerà dalla parte giusta del letto e riuscirà a rimontare il match, per nulla impossibile, contro l’onesto moldavo.

