Wimbledon, day 4: i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[10] F. Tiafoe vs [Q] D. Stricker

I. Ivashka vs [21] G. Dimitrov

[3] D. Medvedev vs A. Mannarino

N. Giron vs M. Fucsovics

[18] F. Cerundolo vs J. Lehecka

M. Raonic vs [16] T. Paul

C. Eubanks vs C. O’Connell

[32] B. Shelton vs L. Djere

A. Murray vs [5] S. Tsitsipas

M. Ymer vs [9] T. Fritz

G. Pella vs [Q] H. Mayot

R. Safiullin vs C. Moutet

[26] D. Shapovalov b. G. Barrere 6-3 6-4 7-6(7)

D.E. Galan vs [Q] O. Otte

[WC] L. Broady vs [4] C. Ruud

[7] A. Rublev b. A. Karatsev 6-7(4) 6-2 6-4 7-5

[Q] T. Barrios Vera vs [WC] D. Goffin

[23] A. Bublik b. J.J. Wolf 6-3 7-6(5) 6-0

[Q] M. Marterer b. [LL] M. Mmoh 7-5 7-6(6) 6-4

[14] L. Musetti b. J. Munar 6-4 6-3 6-1

[17] H. Hurkacz b. [WC] J. Choinski 6-4 6-4 7-6(3)

S. Wawrinka b. [29] T.M. Etcheverry 6-3 4-6 6-4 6-2

Primo turno

A. Muller b. A. Rinderknech 7-6(5) 1-6 6-3 6-4

J. Kubler b. H. Umbert 6-4 4-6 6-2 3-6 6-3

[25] N. Jarry b. M. Cecchinato 4-6 6-2 6-4 6-1

[19] A. Zverev b. [Q] G. Brower 6-4 7-6(4) 7-6(5)

[Q] Y. Watanuki b. M. Huesler 6-7(5) 5-7 7-6(5) 7-6(3) 6-3

M. Berrettini b. L. Sonego 6-7(5) 6-3 7-6(7) 6-3

[15] A. de Minaur b. [Q] R. Coppejans 6-7(5) 6-3 6-3 7-6(2)

[31] A. Davidovich Fokina b. [WC] A. Fils 7-6(3) 6-1 6-2

B. Van de Zandschulp b. Z. Zhang 2-6 7-6(6) 7-6(3) 3-6 6-2

R. Carballes Baena b. [Q] M. Arnaldi 6-7(0) 6-3 6-4 6-4

