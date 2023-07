Wimbledon, day-1: i risultati del tabellone di singolare femminile

[1] I. Swiatek b. L. Zhu 6-1 6-3

S. Sorribes Tormo b. M. Trevisan 6-3 6-1

D. Parry b. [WC] H. Dart 6-7(5) 6-0 6-4

[30] P. Martic b. L. Fruhvirtova 7-5 6-7(5) 4-1 ritiro

[23] M. Linette b. J. Teichmann 6-3 6-2

[PR] B. Strycova b. M. Zanevska 6-1 7-5

D. Collins vs J. Grabher

[14] B. Bencic b. [WC] K. Swan 7-5 6-2

[11] D. Kasatkina b. C. Dolehide 6-1 6-4

[WC] J. Burrage b. C. McNally 6-1 6-3

N. Podoroska b. T. Martincova 3-6 7-6(5) 6-4

[19] V. Azarenka b. [Q] Y. Yuan 6-4 5-7 6-4

[28] E. Mertens b. [Q] V. Hrunkacova 7-6(2) 6-3

[WC] E. Svitolina b. [WC] V. Williams 6-4 6-3

Xinyu Wang b. [Q] S. Hunter 6-3 6-1

[Q] S. Kenin b. [7] C. Gauff 6-4 4-6 6-2

[4] J. Pegula b. L. Davis 6-2 6-7(8) 6-3

C. Bucsa b. K. Rakhimova 6-3 4-6 7-6(9)

C. Osorio vs E. Cocciaretto rinviata

R. Masarova b. [31] M. Sherif 7-5 3-6 7-6(6)

K. Siniakova b. [24] Q. Zheng 6-3 7-5

L. Tsurenko b. C. Liu 6-3 3-6 6-4

A. Parks b. A. L. Friedsam 6-4 6-3

A. Bogdan b. [15] L. Samsonova 7-6(3) 7-6(4)

[12] V. Kudermetova b. K. Kanepi 7-6(4) 6-4

M. Vondrousova b. P. Stearns 6-2 7-5

S. Stephens vs R. Peterson rinviata

S. Zhang vs [20] D. Vekic rinviata

[32] M. Bouzkova b. [Q] S. Waltert 6-1 6-4

A. Kontaveit vs [15] L. Stefanini rinviata

L. Fernandez b. K. Baindl 6-4 4-6 6-4

[5] C. Garcia b. K. Volynets 6-4 6-3

