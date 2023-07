Trevisan, Wimbledon resta tabù. Rinviate Cocciaretto e Stefanini

Martina Trevisan non è riuscita a rompere il tabù di Wimbledon, dove non ha mai ottenuto una vittoria a livello di tabellone princiale. Non sarà così nemmeno stavolta, perché la toscana è stata sconfitta con un punteggio abbastanza netto contro Sara Sorribes Tormo.

6-3 6-1 il punteggio per la spagnola, che si è guadagnata la chance di sfidare Iga Swiatek (quasi sicuramente sul Centre Court, visto che la polacca ha giocato oggi sul Court 1) con una prova divenuta dominante da metà del primo set.

I primi game erano filati via lisci, con qualche occasione per l’azzurra proprio nel game di apertura prima di concludere il tutto con un nulla di fatto. Sul 3-3 Sorribes Tormo teneva un buon game al servizio e si aggiudicava poi una lunga lotta in quello di risposta, riuscendo a chiudere il set dopo un’altro game molto combattuto. Nel secondo è stato tutto più semplice, con la spagnola che dallo 0-1 ha infilato sei game consecutivi.

Brutto momento per Martina, che dai problemi fisici della primavera non si è mai ripresa a livello di condizione, perdendo lo smalto del periodo tra marzo e aprile. Wimbledon non è mai stato portatore di buone notizie e oggi si è confermata la tendenza, con vari errori in impostazione col dritto e difficoltà a gestire i cambi di ritmo senza peso dell’avversaria.

Rinviate causa oscurità sia la partita tra Elisabetta Cocciaretto e Camila Osorio sia quella tra Lucrezia Stefanini e Anett Kontaveit in quella che, ricordiamo, potrebbe rapprensetare l’ultima partita dell’ex numero 2 del mondo.

