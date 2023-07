Cocciaretto vola: a Wimbledon nuovo terzo turno Slam

Elisabetta Cocciaretto ci ha preso gusto e, dopo aver raggiunto il terzo turno al Roland Garros si è ripetuta un mese dopo raggiungendo lo stesso livello a Wimbledon.

Aveva tra le mani una occasione enorme oggi, perché si trovava di fronte Rebeka Masarova che era uscita da Bad Homburg con un volto molto preoccupato per un problema al ginocchio che ne aveva richiesto una fasciatura importante. La spagnola, di origine svizzera, è riuscita in qualche modo a presentarsi a Wimbledon e vincere anche un match d’esordio tiratissimo contro la testa di serie numero 31 Mayar Sherif 7-5 3-6 7-6, questo però non si è ripetuto.

Netto 6-3 6-1 per l’azzurra, che ha dominato il match fin dai primi punti quando è salita sul 4-0. Nemmeno l’aver perso uno dei break di vantaggio ha girato la situazione e nel secondo parziale è volata via con una seconda vittoria importante su una superficie che sembra esserle abbastanza amica, probabilmente perché Elisabetta ha un baricentro piuttosto basso e non le da troppo fastidio il rimbalzo. Però sì la marchigiana è stata perfetta e si prepara ora a un terzo turno che potrebbe essere veramente affascinante dovesse affrontare la numero 4 del seeding Jessica Pegula, impegnata più tardi in giornata contro Cristina Bucsa.

