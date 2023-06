Sabalenka: prima volta agli ottavi al Roland Garros, avrà Stephens. Pegula fuori

Questo Roland Garros è abbastanza particolare fin qui. Da un lato molte teste di serie che escono prematuramente, nuovi volti come la lucky loser Elina Avanesyan che al primo Slam della carriera si è arrampicata fino al quarto turno, dall’altro le big più attese che fin qui sembrano rimarcare una volta di più la loro superiorità sul gruppo.

Aryna Sabalenka, per esempio. Non aveva mai superato il terzo turno in carriera a Parigi. Ci è riuscita oggi, e chiamarla “notizia” sembra quasi uno scherzo. Nel 2023 fin qui la bielorussa, in campo, è stata a un livello troppo alto per quasi tutte le avversarie. Stessa sorte oggi per Kamilla Rakhimova, travolta con un netto 6-2 6-2. A guardare le partite avute e le avversarie trovate, le possibilità vere che non arrivasse agli ottavi erano legate per lo più a qualche apocalisse sportiva.

Lei, che al momento è ancora saldamente in pole position per prendersi il numero 1 del mondo nella sfida (relativamente a distanza contro Iga Swiatek), avrà forse una prima ipotesi di test al quarto turno quando domenica affronterà Sloane Stephens. La statunitense, a cui si possono dire molte cose in quanto a motivazioni e prestazioni, sulla terra battuta ha sempre avuto qualcosa da mostrare e un livello piuttosto interessante, come mostrato anche oggi nel 6-3 3-6 6-2 contro la mai facile da gestire Yulia Putintseva. Aryna è avanti 4-0 nei confronti diretti, però se c’è modo di avere un test davanti, forse questo è un possibile spunto.

Male invece Jessica Pegula, franata contro Elise Mertens 6-1 6-4. Lo scorso anno era arrivata ai quarti di finale, perdendo solo contro Iga Swiatek, ma quest anno l’intero periodo sulla terra rossa è sembrato veramente difficoltoso. Fin da Madrdi. Mai convincente e mai apparsa a suo agio, oggi ha ceduto a una maggiore qualità della belga che al quarto turno avrà Anastasia Pavlyuchenkova, vincente in rimonta contro Anastasia Potapova (4-6 6-3 6-0). Molto bene Daria Kasatkina, numero 8 del seeding, che ha liquidato 6-1 6-0 Peyton Stearns.

Dalla stessa categoria