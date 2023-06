Roland Garros, Rune e Ruud avanti tutta, sorpresa Etcheverry Il programma odierno del Roland Garros non è di quelli più entusiasmanti: i match più importanti sono quelli delle due teste di serie più alte sopravvissute, i due “nordici”, Rune e Ruud

Rune ha vita facile di Olivieri (giustiziere di Vavassori) con un netto 6-4/6-1/6-3 in poco meno di due ore: al prossimo turno per lui l’asticella si alza, e non di poco, visto che affronterà il vincente tra Cerundolo e Fritz.

Il danese, considerando i contendenti rimasti in questo lato di tabellone, non può non essere considerato il favorito per l’approdo in finale.

Ruud invece parte male con Zhang, perdendo il primo set per 6-4, ma chiude in 4 parziali vincendo i restanti i tre set senza soffrire: al prossimo turno, per l’ultimo finalista del Roland Garros, ci sarà Jarry, uno dei giocatori più in forma di questa prima parte di stagione.

Da ricordare che hanno giocato contro nell’ultimo torneo pre Parigi, a Ginevra, e a vincere è stato il giocatore cileno per 7-5 al terzo.

Jarry quest’oggi ha avuto la meglio di Giron, che gli ha strappato il tie break del terzo, ma poi ha perso nettamente gli altri tre set.

Negli altri due match di questa prima parte di programma, da segnalare la sconfitta del brasiliano Seyboth Wild, giustiziere di Medvedev, che è stato sconfitto al quinto set dal mancino giapponese Nishioka.

Il brasiliano, vinto il primo 6-3, ha perso il secondo al tie break dopo aver mancato vari set point e aver servito invano per chiudere sul 6-5: vinto il terzo nettamente, ha subito il break decisivo in apertura di quarto e poi è crollato fisicamente con conseguente 6-0 del giapponese che vola agli ottavi dove affronterà un’altra delle sorprese di questo torneo, l’argentino Etcheverry, che ha battuto nettamente Coric per 6-3/7-6/6-3 in un match letteralmente dominato e che poteva avere anche un risultato più netto (nel secondo l’argentino ha servito per il parziale sul 5-4).

Sarà un’occasione irripetibile per entrambi per conquistare il primo quarto di finale in un torneo del grande slam.

