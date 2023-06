Roland Garros, day-6: i risultati del tabellone femminile

K. Muchova vs [27] I. C. Begu

[Q] C. Tauson vs [LL] E. Avanesyan

[PR] A. Pavlyuchenkova b. [24] A. Potapova 4-6 6-3 6-0

[28] E. Mertens b. [3] J. Pegula 6-1 6-4

[PR] E. Svitolina b. A. Blinkova 2-6 6-2 7-5

[8] D. Kasatkina b. P. Stearns 6-1 6-0

S. Stephens vs Y. Putintseva

[2] A. Sabalenka b. K. Rakhimova 6-2 6-2

