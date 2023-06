Gioia Stefanini: prima volta a Wimbledon, suo un match thriller contro Hsieh

Lucrezia Stefanini, dopo la grandissima soddisfazione di essersi qualificata a inizio 2023 all’Australian Open, è riuscita a entrare per la prima volta in carriera anche nel tabellone principale di Wimbledon. Domani mattina, il suo nome sarà tra i 128 che verranno sorteggiati nel tabellone femminile del terzo Slam stagionale.

Per la toscana c’è stato un cammino nelle qualificazioni relativamente facile nei primi due turni, col successo per 6-1 6-2 all’esordio contro la brasiliana Carolina Alves (numero 225 del ranking) e il 6-2 7-6(4) nel secondo contro Priscilla Hon (numero 179). Oggi, però, Lucrezia si è dovuta superare per battere la veterana Su Wei Hsieh.

Un epilogo incredibile ha concluso una partita finita 6-2 4-6 7-6, 11-9 il punteggio nel tie-break decisivo, con la giocatrice di Taipei che si è infortunata e ha chiesto un medical time out sul 9-9, subito dopo aver annullato due match point. Malgrado la pausa, Stefanini non ha perso la concentrazione e ha agilmente portato a casa i due punti successivi, complici anche le condizioni piuttosto deficitarie della sua avversaria.

Enorme soddisfazione per lei, attualmente al numero 110 del ranking WTA e che con questi punti e, chissà, un sorteggio magari favorevole può avvicinare ancor di più la soglia della top-100. Stefanini si aggiunge quindi a Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Sara Errani nel tabellone principale.

