Colpo di scena al Roland Garros: si ritira Rybakina

Primo vero botto del tabellone femminile del Roland Garros, perché è saltata la testa di serie numero 4 Elena Rybakina. La kazaka non è nemmeno scesa in campo nel match di terzo turno contro Sara Sorribes Tormo, ritirandosi pochi minuti prima di entrare sul Philippe Chatrier citando febbre alta e generale stato di malessere come combinazione, anche, della sua allergia al polline.

Malgrado le tante teste di serie uscite nei giorni scorsi, questo è il primo vero colpo importante. Si sapeva che se le condizioni a Parigi fossero state così diverse dal Foro Italico, con caldo continuo, scarse piogge, Elena poteva essere meno “protetta” rispetto a quanto avvenuto a Roma quando siamo praticamente sempre rimasti sotto i 20 gradi e la pioggia continua ha permesso una situazione climatica molto differente.

Si apre quindi un buco importante nel secondo quarto del tabellone, con Sorribes Tormo che agli ottavi affronterà una tra Ekaterina Alexandrova e Beatriz Haddad Maia. La testa di serie più alta qui è Ons Jabeur, numero 7, che sfiderà la qualificata Olga Danilovic. C’è anche Elisabetta Cocciaretto qui, in campo oggi contro Bernarda Pera.

Dalla stessa categoria