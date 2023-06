Alcaraz: “Crampi dovuti alla tensione, chi non è nervoso di giocare contro Djokovic?” Carlos Alcaraz ha parlato dei crampi e della sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic in conferenza stampa

Carlos Alcaraz ha parlato dei crampi e della sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic in conferenza stampa.

“Sono veramente molto amareggiato per i crampi, ma purtroppo sono cose che possono succedere e ci devo convivere. I primi due set sono stati davvero molto intensi e ho iniziato ad avere i crampi a un braccio. All’inizio del terzo ho sentito crampi in tutto il corpo, non soltanto nelle gambe. Per me era doloroso muoversi. Penso che la causa sia la tensione: ho iniziato il match molto nervoso. Da questo tipo di match impari come fare i conti con questo tipo di fattori e farò in modo che non accada nuovamente in futuro. In passato ho avuto crampi durante alcune partite, ma mai a questi livelli: nel 2021 agli US Open contro Stefanos Tsitsipas, ma non erano così intensi“.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Chi gioca una semifinale Slam contro Djokovic e dice di non essere nervoso mente. Spero di essere diverso la prossima volta che lo affronterò, ma i nervi saranno sempre lì. Onestamente ho pensato a ritirarmi, ma era una semifinale Slam. Nel quarto set pensavo di avere l’1% di possibilità di farcela, ma era difficile. Ho avuto anche un break point nel primo game… Probabilmente questa è stata la partita in cui ho sentito più tensione”.

Dalla stessa categoria